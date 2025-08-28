Esta es la planta ornamental que se ve hermosa en la sala y purifica el aire en UN DÍA

Si quieres que tu hogar esté lleno de aire, vida y además luzca bien decorado, nada mejor que elegir una planta ornamental. Pero no todas solo embellecen los espacios, algunas tienen un beneficio extra, y es que logran purificar el aire de manera natural en pocas horas. Una opción que te encantará es la planta llamada “lazos de amor”.

Este ejemplar aporta frescura, elegancia y la capacidad de eliminar toxinas del ambiente. Por estas cualidades, se convierte en una aliada indispensable para quienes buscan un hogar más saludable, armónico y lleno de vitalidad.

Fuente: Canva Tu planta lazos de amor no solo embellecerá tus espacios, sino que también mejorará la calidad del aire y aportará vitalidad a tu hogar.

¿Por qué la planta ‘lazos de amor’ purifica el aire?

La planta ‘lazos de amor’, y cuyo nombre científico es Chlorophytum comosum, o también conocida popularmente como cinta o malamadre, es una de las favoritas para decorar interiores gracias a su elegancia y facilidad de adaptación.

Según indica el sitio especializado Mejor con Salud, sus hojas alargadas en tonos verdes y blanco, junto con sus pequeñas flores, la convierten en un elemento ornamental perfecto para dar frescura y vida a cualquier espacio del hogar.

Fuente: Canva Lo ideal es colocar esta planta cerca de una ventana que pueda filtrar la luz

Pero su atractivo no se limita a lo estético. De acuerdo con un estudio de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, esta planta tiene la capacidad de purificar el aire en menos de 24 horas, logrando reducir de manera significativa la presencia de monóxido de carbono y otras toxinas en el ambiente. Por este motivo, se la considera una aliada natural para mejorar la calidad del aire de manera rápida y efectiva.

Además de sus beneficios para la salud, este ejemplar es muy fácil de cuidar y reproducir, adaptándose tanto a interiores como a exteriores, en ambientes húmedos o secos. Su resistencia y versatilidad hacen que sea una planta indispensable en cualquier hogar, ya que combina belleza, bienestar y simplicidad en un solo ser vivo.

¿Cómo cuidar la planta ‘lazos de amor’?

Para que tu planta ‘Lazos de amor’ crezca sana y funcione en tu hogar, debes darle mantenimiento. Ecología Verde y El Jardín en Casa tienen 5 recomendaciones fundamentales para mantener esta planta en perfecto estado y potenciar sus beneficios:

