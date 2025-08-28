De la arena a la gloria: ¿Quiénes son los campeones del Equipo rojo más recordados de Exatlón México?

Son cientos los que día a día siguen las caídas y victorias de su equipo favorito en Extlón México, pero si eres fan del “rojo” y quieres saber quiénes son los campeones, los sobresalientes, que los hace legendarios y por qué los fanáticos los admiran. Pues cada uno de ellos tiene una historia y una pasión única que se refleja tanto dentro como fuera del programa. Aunque cada fanático del programa tiene su favorito, el Equipo Rojo cuenta con un fandom creciente, gracias a personajes como Mati Álvarez y Heliud Pulido fueron los primeros campeones rojos, dando cátedra de cómo la fuerza y determinación, se lleva a cuestas.

Repetición histórica: Mati, Pato y gloria roja

Dentro de esta tríada de ganadores de Exatlón México, resalta la participación de Mati Álvarez, quien se coronó como campeona con el Equipo Eojo, junto con Pato Araujo quien también ganó brindarle al Equipo Rojo una de las victorias más aplaudidas por los fans.

La vida de los competidores después del raliity

Tras su salida de Exatlón México, la vida de los competidores, Mati Álvarez, Heliud Pulido y Pato Araujo, han tomado rumbos distintos, aunque igual de intensos y llamativos.

Mati Álvares, se consolidó como una de las atletas más queridas para los fans, quien continúa sorprendiendo en competencias deportivas, influenciando con su estilo de vida en redes y su nueva participación en Exátlón CUP.

Heliud Pulido, se mantiene muy activo como atleta profesional. Además de combinar entrenamientos y régimen profesional, con apariciones públicas, Pulido se ha convertido en un símbolo de inspiración para su creciente base de seguidores en redes.

Pato Araujo, aunque dé vida más “tranquila” la vida de Pato, se ha centrado más en su familia, y en su faceta como entrenador, compartiendo su experiencia deportiva y disciplina con las nuevas generaciones y sus seguidores de redes sociales.

El paso de Mati, Heliud y Pato, por Exatlón México, marcó sin duda un antes y un después dentro de sus carreras y vida personal. Hoy en día, aunque aparentemente alejados de las arenas, se mantienen con la misma pasión, escribiendo sus propias historias, ya sea en deporte, en el amor o la vida en familia. Su legado dentro del reality sigue vivo y demuestra que el espíritu de un verdadero campeón trasciende más allá de la competencia.