“Me dio FOMO": esto significa realmente cuando una persona dice esa frase

Es probable que recientemente hayas escuchado a alguien decir o escribir en redes sociales la expresión “me dio FOMO”. También existe la posibilidad de que no hayas entendido la frase, la cual se traduce literalmente al español como “miedo o ansiedad de perderse algo importante o emocionante que otros están experimentando”.

Cabe mencionar que, aunque el significado ya se haya adaptado para los hispanohablantes, la palabra “FOMO” resulta exactamente de las iniciales de la frase en inglés “Fear Of Missing Out”, una expresión que también se puede traducir como el miedo a estar ausente.

¿Qué implica sentir FOMO?

De acuerdo con el medio CNBC Make It, el FOMO es una emoción negativa que se experimenta cuando se compara nuestra propia vida con la de otras personas. Esto a su vez puede llevar a algunas personas a sentirse abandonadas.

La misma fuente relaciona el concepto del FOMO con lo planteado por Jorge Cham, un ingeniero convertido en dibujante de cómics, y Dwayne Godwin, un neurocientífico, quienes en su libro en conjunto “Out of Your Mind”, explican que tener muchas opciones puede resultar emocionante, “pero a veces no tener ninguna opción puede hacernos más felices”.

El FOMO puede desencadenar toda una serie de emociones negativas, según los expertos

Cham y Godwin aseguran que tener demasiadas opciones es uno de los factores que pueden hacer que usted se compare más con los demás y tenga más probabilidades de “dudar de usted mismo”. A esto se le llama ‘comparación social’, según los autores.

Los expertos aseguran que el FOMO puede provocar que usted crea que tomó la decisión equivocada, mientras que considera que alguien más tomó una mejor decisión.

¿Qué hacer para no sentir FOMO?

En el portal de ciberseguridad ESET se dictan las siguientes claves para no ser víctima del FOMO: