Meghan Markle regresará a la actuación y esta es la icónica forma en la que lo hará

Después de casi ocho años lejos de la actuación, Meghan Markle vuelve a estar en el centro de la conversación pública. Su ingreso a la realeza modificó por completo su camino profesional y la llevó a dejar en pausa la carrera que la había hecho conocida.

La etapa como duquesa implicó un ritmo distinto, cargado de obligaciones oficiales y una exposición mediática constante. Entre tantos cambios, la intérprete quedó apartada de los proyectos artísticos que solían impulsarla y dieron forma a su identidad laboral. Pero ahora, regresó y con más seguridad de que esta es la vida que quiere.

Fuente: ECartelera Luego de una pausa, Meghan Markle retoma su carrera de actriz con un personaje muy singular.

Tal como confirmó The Sun, la esposa del príncipe Harry decidió retomar su carrera con una breve participación en la comedia Close Personal Friends, dirigida por Jason Orley y producida por Amazon MGM Studios. Allí, Meghan no encarnará a un personaje ficticio: se interpretará a sí misma, un gesto que funciona como guiño a su vida pública, a su historia y al impacto que aún genera su figura.

Su cameo juega con su propio rol mediático y le permite volver a la pantalla desde un lugar auténtico y muy consciente de su trayectoria. Por otro lado, según el medio británico, este paso representa un momento clave para ella. Aunque recibió numerosas propuestas, eligió esta para tantear el terreno con prudencia y descubrir si volver a filmar sigue siendo el camino que desea recorrer.

¿Qué personajes interpretó Meghan Markle antes de unirse a la realeza británica?

Antes de convertirse en parte de la realeza británica, Meghan Markle construyó una carrera actoral que fue creciendo de forma constante. Comenzó con apariciones puntuales en series populares como General Hospital, donde interpretó a la enfermera Jill, y continuó sumando experiencia en producciones como CSI: NY, Fringe, Without a Trace y Castle.

Aunque muchos de estos papeles eran breves, le permitieron abrirse camino en la industria y demostrar versatilidad en distintas historias y géneros televisivos. Su carrera también tuvo presencia en el cine, donde formó parte de varias películas como A Lot Like Love, con Ashton Kutcher; en Remember Me, junto a Robert Pattinson; y en Horrible Bosses, donde tuvo una aparición cómica muy recordada por los fans.

Sin embargo, el gran salto llegó en 2011, cuando fue elegida para interpretar a Rachel Zane en Suits, la serie que la lanzó a la fama mundial. Su personaje, una paralegal inteligente y carismática, se convirtió rápidamente en uno de los favoritos del público. Meghan estuvo siete temporadas en la producción y se transformó en una de sus figuras centrales.

Sin embargo, cuando su relación con el príncipe Harry comenzó a avanzar y se hizo pública, su vida dio un giro inesperado. Al comprometerse con él, decidió ponerle un punto final a su carrera actoral: la transición hacia la vida real requería dedicación plena, nuevos protocolos y la renuncia a compromisos profesionales que ya no encajaban con su rol dentro de la monarquía.

¿Qué hace actualmente Meghan Markle?

Desde que dio un paso al costado de la realeza, Meghan ha volcado sus energías en una nueva etapa profesional. Hoy dirige la fundación Archewell, impulsa proyectos audiovisuales junto a Harry y lanzó With Love, Meghan, su serie de estilo de vida. Allí comparte recetas, hábitos cotidianos, jardinería y una mirada más íntima sobre su día a día, consolidándose como creadora de contenido y figura mediática independiente.

Fuente: Forbes España. Meghan y Harry dejaron la realeza para ser independientes y permitirle retomar su carrera.

Según Forbes, junto a su esposo, tomó una de las decisiones más drásticas de su vida pública: renunciar a la financiación de la Corona para asumir sus propios gastos, incluida la renovación de Frogmore Cottage. Este paso les permitió reconstruir su futuro desde cero, crear un negocio propio, generar ingresos a través de producciones, alianzas y acciones sociales, y establecer una independencia económica que marcó un antes y un después en su relación con la monarquía.