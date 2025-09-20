Reportan desaparición de cantante colombiano a su llegada a México

Carlos Jiménez, reconocido periodista, ha dado a conocer por medio de su cuenta de X, que han desaparecido dos artistas colombianos. La publicación va acompañada de fotografías de los desaparecidos.

La información que se maneja hasta el momento es que Jorge Herrera y Byron Sánchez, llegaron a la capital de México con el motivo de participar de un evento. Sin embargo, no se ha vuelto a saber nada de ellos.

A su vez se sabe que la última ubicación conocida de los colombianos fue en Polanco. Por parte de la Alcaldía Miguel Hidalgo y la Fiscalía de la Ciudad de México, en conjunto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se encuentran investigando el caso para poder localizarlos.

¿Qué se sabe del cantante colombiano y su amigo desaparecidos?

La publicación realizada por el periodista, tuvo mucha repercusión inmediata por lo que los usuarios comenzaron a crear teorías. Una de ellas es que los hombres desaparecidos se encuentran en malos pasos. También un seguidor le pidió al reportero que investigara mejor sus fuentes sobre el caso.

“Andan con la maña, son amigos de los que andan con la unión pura scort y vende tussy” o “Colombianos en México se sabe a qué vinieron” son algunos de los comentarios más comunes que se pueden leer en la publicación.

Por el momento no hay más información que esto y las autoridades no han dado más detalles sobre el paradero del cantante colombiano y su compañero DJ. Ambos llegaron al país en busca de triunfar en el mundo de la música pero aún no se sabe cuál es el final de esta historia.

¿Quiénes son las personas desparecidas?

Byron Sánchez Salazar (B-King) tiene 31 años, mide aproximadamente 1.80 metros, tiene tatuajes en el cuerpo y perforaciones en las orejas. Cuando desapareció, vestía una camiseta negra, pantalón blanco y tenis del mismo color.

Jorge Luis Herrera Lemos (DJ Regio Clown) tiene 35 años, mide alrededor de 1.80 metros y posee diversos tatuajes en el cuerpo. Es reconocido por su enfoque en la música electrónica.