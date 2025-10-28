¿El fin del mundo? Mhoni Vidente anuncia la presencia de huracanes y terremotos

Mhoni Vidente desde hace tiempo se ha dado a conocer por ser una personalidad televisiva que realiza todo tipo de predicciones, ya sea para los horóscopos o situaciones que puedan ocurrir en el futuro, convirtiéndose en una personalidad televisiva muy admirada por ciertos usuarios.

Mhoni Vidente recibió un don de la Virgen de Fátima cuando era pequeña. [VIDEO] La Virgen de Fátima le aviso a Mhoni Vidente cuando se llevaría a su abuelita al cielo. La señora falleció cuando dormía junto a su nieta.

Sin embargo, recientemente sorprendió a los usuarios al anunciar la posible presencia de huracanes y terremotos. Es así que te detallaremos si dichos pronósticos se tratan de algún anuncio sobre el posible fin del mundo.

¿Cuáles fueron las predicciones de Mhoni Vidente?

Mhoni Vidente en su reciente lectura astrológica, realizó preocupantes predicciones, explicando la presencia de fenómenos naturales, detallando que se trata de la respuesta del planeta tierra ante un desequilibrio, el cual ha sido causado por la misma humanidad.

Explicó que en México, Centroamérica y el Caribe, se presenciarán huracanes y terremotos intensos, fenómenos naturales que antes no habíamos presenciado. No obstante, la vidente explicó que no se trata del fin del mundo ni nada por el estilo, son señales para que la humanidad cambie, siendo auténticas advertencias para una purificación.

También, mencionó que lo que resta del año, se destaca por la llegada de eventos cósmicos, desde alineaciones, eclipses y la caída de esteroides, siendo una noticia que no debe alarmarnos, puesto que esto generará la apertura de portales de la conciencia, algo beneficioso para todos.

¿Qué recomendaciones proporciona Mhoni Vidente?

Considerando todos los pronósticos que proporcionó Mhoni Vidente sobre los huracanes y terremotos, alertó que no se trata del fin del mundo, por lo que no debemos caer en el pánico. Son solo mensajes que la tierra proporciona para que hagamos un cambio y renovación.

Durante este nuevo ciclo de la tierra, recomendó mantener la calma y reforzar la conexión mediante la oración y mediación. Detallando que todos los que vibren con amor y fe entenderán la razón de estos cambios, ya que será un equilibrio en el mundo, un cambio que podrás aprovechar espiritual y energéticamente.