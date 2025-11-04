Respira antes de ver esta moneda de 20 pesos que vale más de 2 millones por sus características

La numismática cuenta con varios apartados en donde los coleccionistas colocan a las monedas conmemorativas como las más llamativas en cuanto a su compra y venta se refiere. En este sentido, existe una moneda de 20 pesos cuyas características hacen que su dueño la venda en más de 2 millones.

Es a través de distintas páginas de internet en donde algunas personas venden sus pecunias a precios estratosféricos por sus características o errores de acuñación. Un ejemplo de ello es precisamente esta moneda de 20 pesos, la cual tiene un valor de 2.5 millones. ¿Cuál es la razón?

¿Cuáles son las características de esta moneda de 20 pesos?

La primera gran característica de esta moneda conmemorativa de 20 pesos es que forma parte de la historia por los 500 años de memoria histórica de México - Tenochtitlán, la cual fue emitida en el año 2021 por el Banco de México y forma parte del catálogo de monedas históricas del país.

Te puede interesar: ¿Cuál es la moneda conmemorativa por la cual pagan hasta 4 millones?

Esta pecunia de la numismática no solo celebra momentos importantes de la historia nacional, sino que también cuenta con características palpables como, por ejemplo, el Escudo Nacional en su anverso, así como la representación de la función de México - Tenochtitlán, y el águila posada sobre un nopal, en el reverso.

Se trata, entonces, de una moneda de 20 pesos por demás representativa en la historia reciente de México. Vale decir que su valor puede aumentar debido a distintos factores, entre los que destacan su conservación, demanda, rareza o si, bien, cuentan con errores de acuñación.

¿Por qué vale 2.5 millones de pesos?

El dueño de esta moneda de 20 pesos, la cual compartió en Mercado Libre, no revela detalles extraordinarios por los cuales su precio se eleve a 2.5 millones de pesos. Además, expertos en numismática estiman que su valor real sería de hasta 80 pesos si se encuentra en un perfecto estado, por lo que es preciso que no caigas en estafas.