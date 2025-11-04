Dile adiós al rojo y blanco: Estas son las tendencias en decoración para la Navidad 2025

Falta muy poco que llegue la Navidad por lo que las decoraciones jugarán un rol fundamental. Este año han llegado algunas modificaciones en cuanto a los estilos y te vamos a contar todo lo que tienes que saber.

¿Cuáles son las tendencias en decoración en Navidad?

Para este año las tendencias de Navidad reciben un cambio que debes tener en cuenta a la hora de hacer las decoraciones. Estas opciones son:

Maximalismo vs Minimalismo

Durante mucho tiempo es que se utilizó el minimalismo pero este 2025 todo se inclina por la exuberancia: decoración con capas, combinaciones de colores vibrantes, adornos llamativos y temas divertidos.

Así también se utilizarán árboles gigantes, motivos de dulces y figuras. El estilo maximalista es perfecto para quienes aman el color, la alegría y un toque de caos desenfadado, donde cada rincón rebosa personalidad.

Por otro lado, el minimalismo no desaparecerá por completo ya que se ha impuesto el estilo escandinavo. Este ha logrado cautivar al mundo con su sencillez y elegancia discreta.

Lo escandinavo evoca la calma y la tranquilidad por lo que se puede apreciar la belleza sin abrumar los sentidos.

When your Halloween is spent decorating a restaurant and lounge for the holidays.

Say goodbye to traditional for 2025. Earthy and warm is on trend. #designwork#holidays #decorations pic.twitter.com/RVyCczvvUU — maria angelica (@magelica151515) October 31, 2025

Los colores y texturas de la Navidad

Para esta temporada se seguirán usando el rojo y verde como tradicionales, pero surgen otras alternativas como tonos pastel, colores joya (esmeralda, zafiro, rubí) y tonalidades inesperadas como el lavanda, el azul marino o el rosa palo. Estas paletas mantienen el espíritu festivo a la vez que le dan un toque moderno a la decoración.

Los tonos cálidos metálicos (bronce, cobre, oro champán) se combinan con texturas mate y cepilladas, a veces con un toque de brillo. El efecto es lujoso pero sutil. La clave está en mezclar diferentes tonos y acabados metálicos para crear un estilo sofisticado y con profundidad sin recargar el espacio.

¿Qué ocurre con los árboles de Navidad?

En 2025, los árboles de Navidad alternativos continuarán prosperando: ramitas, árboles de cuentas, abeduces, etc. Los árboles dorados encajarán perfectamente en el elegante tema festivo, adornado con detalles metálicos.

