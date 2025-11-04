Muere entrenador en pleno partido por un paro cardíaco

En Serbia ha surgido una terrible noticia, puesto que en pleno partido de soccer, el entrenador de uno de los equipos falleció repentinamente, situación que fue presenciada por varios espectadores que estaban viendo el juego, dejando sorprendidos a todos los usuarios.

Hasta el momento, se sabe que la víctima sufrió un paro cardíaco, provocando su muerte en el lugar. Para que sepas más al respecto, te detallaremos toda la información que se sabe sobre la persona que falleció.

¿Quién fue Mladen Zizovic?

En el soccer de Serbia, Mladen Zizovic, fue un reconocido entrenador, quien se encargaba de preparar a los jugadores del equipo FK Radnicki 1024, alistándolos para que se pudieran desempeñar física y estratégicamente en la cancha.

Lamentablemente, el 3 de noviembre, Mladen en pleno partido donde su equipo se enfrentaba con otro equipo, sufrió un paro cardíaco, provocando que se desplomó frente a los ojos de los espectadores y otros futbolistas.

Ante el pánico, rápidamente llegaron los paramédicos para atender la situación, para después ser trasladado a un hospital para que pudiera recibir atención médica. Durante esos momentos se reanudó el partido, pero varios de los jugadores estaban atentos a las nuevas noticias.

Pero al poco tiempo, se confirmó el fallecimiento a sus 45 años, provocando que varios de los jugadores abandonaran el juego ante el triste deceso. Debido al fuerte golpe emocional, se tuvo que cancelar el partido, dejando una fuerte herida entre los usuarios.

¿Qué comentó la Federación Serbia de Fútbol?

Ante la gran conmoción que provocó la muerte del entrenador en pleno partido por un paro cardíaco, la Federación Serbia de Fútbol, mediante una publicación de X, lamentó los hechos, resaltando que dicha pérdida es una enorme tragedia para toda la comunidad futbolística. Siendo un hecho que ha marcado fuertemente al público amante del soccer.

Las redes sociales se han llenado de comentarios de usuarios que lamentan los hechos, resaltando la gran figura que era en el mundo del soccer. Considerando que fue una personalidad importante del fútbol en el país, que forjó su carrera en la cancha hasta su retiro en el 2017.