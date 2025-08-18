Entregan 1,000,000 por esta moneda de 5 pesos por sus características; ¿cuáles son?

En las redes sociales, así como en las principales páginas de compra y venta del país, ha comenzado a circular una moneda de 5 pesos que tiene un valor de hasta 1,000,000 de pesos en estos sitios, lo cual ha hecho que el interés por la misma escale a puntos estratosféricos.

A simple vista, parece una moneda de 5 pesos común y corriente; no obstante, la misma cuenta con una serie de características tan llamativas por las cuales algunas personas están dispuestas a pagar hasta 1,000,000 de pesos por ella. ¿A qué se debe esta llamativa situación?

¿Cómo es la moneda de 5 pesos por la que te pagan 1,000,000?

Lo primero que debes saber es que esta moneda fue acuñada en el año 2008; es decir, hace 17 años. De igual forma, la misma conmemora el Bicentenario de la Independencia de México, por lo que, entre sus principales características, destaca la efigie de Francisco Javier Mina.

Esta característica hace que el dueño de esta pieza solicite 1,000,000 de pesos a través del sitio Mercado Libre. En este punto, vale mencionar que Francisco Javier Mina fue un héroe de la Independencia de México gracias a su papel como guerrillero en la guerra insurgente de 1817.

El #4DeAgosto de 1817, tropas realistas atacaron el Fuerte del Sombrero, en #León, lugar donde se encontraban los insurgentes Pedro Moreno y Francisco Javier Mina.

🇪🇸⚔️⛓️🇲🇽https://t.co/0KsHhxAVAT pic.twitter.com/EbaMggJZVY — KioscoDeLaHistoria (@KioscoHistoria) August 4, 2025

Ante tal situación, su rostro es uno de los más llamativos e importantes que forman parte de estas monedas de 5 pesos dado que rinde homenaje a su labor en la Independencia de México. No obstante, vale decir que, en realidad, no cuenta con otro punto relevante por el cual se pida hasta 1,000,000 de pesos por la pecunia.

¿Por qué vale 1,000,000 esta moneda de 5 pesos?

La realidad es que, de acuerdo con su dueño, su valor asciende a esta cantidad de dinero debido a la rareza de su acuñación, así como al hecho de contar con uno de los rostros más importantes de la Independencia. Sin embargo, expertos en numismática señalan que, antes de hacer cualquier compra, se asista a un lugar especializado para evitar estafas por internet.

