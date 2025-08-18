La actriz que fue muy querida y desapareció sin dejar rastro tras reunirse con su ex: hoy no se sabe nada de ella

Contrario a lo que podría pensarse, en el mundo de la actuación no todo es glamour y derroche, hay también historias lamentables que han marcado a la industria. Uno de los hechos que conmocionó al público fue el de una joven actriz que desapareció de la nada, en una serie de extrañas situaciones por las que muchos catalogaron como que “se la había tragado la tierra”.

La protagonista de este terrible suceso fue Jean Spangler, una joven artista estadounidense que salió de su casa para encontrarse con su expareja, sin pensar que esa sería la última vez que se le vería. Esto debido a que, tras esta presunta reunión, se perdió todo rastro de su paradero, dando inicio a una búsqueda agotadora para sus seres queridos.

¿Qué pasó con Jean Spangler? El caso que conmocionó a Hollywood

De acuerdo con la información disponible, el 7 de octubre de 1949 Jean Spangler dejó encargada a su pequeña hija con su cuñada, a la que supuestamente le indicó que debía ver a Dexter Benner, el padre de su hija, puesto que debían organizar temas relacionados con la pensión de la niña.

Jean Spangler in 1949, the year of her mysterious disappearence.#TCMParty pic.twitter.com/VsXfprBxbv — Old Hollywood Love (@OldHollywoodLov) September 2, 2024

Sin embargo, esa tarde no volvió a la hora acordada, lo que en un principio se creyó que fue por cuestiones de trabajo. Esto no fue así y a la mañana siguiente su familiar dio aviso de la desaparición, por lo que las autoridades indagaron en su agenda laboral y descubrieron que no tenía ningún llamado que explicara su ausencia.

Dos días después se encontró su bolso deshecho, lo que en primera instancia hizo que se investigara un robo. Esta teoría fue desechada porque todas las pertenencias estaban intactas y solo se encontró una nota misteriosa, cuyo destinatario nunca logró descifrarse.

¿Dexter Benner estuvo relacionado con la desaparición de Jean Spangler? Esto se sabe a 75 años

Pese a que Dexter Benner fue la primera persona interrogada por la policía, el empresario negó rotundamente haber tenido contacto con Jean Spangler, afirmando que llevaban semanas sin hablar. Dicha declaración fue respaldada por Lynn Lasky Benner, su nueva esposa.

Freepik Jean Spangler aseguró que se reuniría con su ex, pero él lo negó rotundamente al ser investigado por la policía

Finalmente, al no encontrarse evidencias de que estuviera relacionado con un crimen hacia la actriz, se le desestimó y continuó su vida de manera normal. Incluso, obtuvo la custodia de su hija, para más tarde terminar escapando con la menor y mantenerla en resguardo por varios meses, todo ante la negativa de que tuviera convivencia con su familia materna.

La oscura teoría que explicaría por qué Jean Spagler desapareció

Todos los intentos de la policía por encontrar a la aspirante a actriz fueron en vano, ya que nunca se halló ningún rastro de su ubicación, pero tampoco se encontraron indicios de que ya no estuviera con vida.

Un fragmento del libro Hard-Boiled Hollywood: Crime and Punishment in Postwar Los Angeles de Jon Lewis, mencionó una teoría respecto a la posibilidad de que Jean Spagler tuviera nexos con la mafia. Estas sospechas se incrementaron cuando aparentemente un par de testigos afirmaron verla con un hombre que parecía estar huyendo.

Sin embargo, esta versión tampoco pudo confirmarse y hasta la actualidad el caso sigue abierto, pero se desconoce si todavía hay personas que le den seguimiento.

Christine Louise Benner, su única hija, creció alejada de los reflectores y el resto de sus seres queridos ya habrían fallecido.