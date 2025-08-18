La enfermedad que padece Kalimba y las complicaciones que enfrenta

Kalimba, cantante mexicano de 43 años es una figura reconocida en el ámbito musical, sin embargo ha tenido polémicas que mediáticamente le han marcado de manera negativa. Incluso, en estos momentos continúa con un juicio por presunto abuso sexual.

Sin embargo, Kalimba causó impacto con unas declaraciones que fueron duramente comentadas en las redes sociales, pues habló de ciertos problemas médicos muy puntuales.

¿Cuál es la enfermedad que padece Kalimba?

El ex OV7 concedió una entrevista para el periodista Heriberto Murrieta, espacio donde declaró que padece bipolaridad y epilepsia. En la emisión de estos comentarios indicó que los problemas que ha padecido durante su carrera artística, sobre todo, es por no saber separar su personaje artístico del hombre que realmente es.

Sin embargo, los temas médicos también le provocaron diversos retos, pues incluso está medicado por el grado dos de bipolaridad diagnosticada. Allí, aprendió a sobrellevar dichas complicaciones con una psicóloga, lo cual le ayudó a entender lo que le pasaba. Y es que uno de los temas principales de la charla fue el de la exigencia de estar “siempre bien” con los fanáticos y la complicación que tiene el artista para tomarse descansos del ojo público.

¿Qué síntomas tiene Kalimba por su bipolaridad?

El artista no ahondó en las consecuencias físicas que padece por las enfermedades, sin embargo dijo que la bipolaridad en él se concretó por un asunto neuronal. Sin embargo, algunos síntomas indican que las personas tienen cambios extremos en el ánimo, desde aumento de energía e hiperactividad… hasta la incapacidad de dormir.

Regularmente, dichas circunstancias llevan a las personas a sentirse más cansadas e incluso llegar a la depresión. Por ello, Kalimba tuvo que acudir a la ayuda psicológica ya mencionada y así enfrentar procesos tan conocidos como las demandas que tiene encima por presunto abuso sexual.

¿Quién acusa a Kalimba de abuso sexual?

La última audiencia del caso se llevó a cabo en mayo pasado, cuando Kalimba acudió al Reclusorio Oriente para la audiencia intermedia por el proceso legal interpuesto contra Melissa Galindo. La cantante/tiktoker le acusó por tocamientos indebidos, los cuales emitió por TikTok. Ante eso, el nacido en Ciudad de México interpuso una demanda por difamación, dado que la supuesta víctima no interpuso ningún tema judicial.

