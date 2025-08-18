Esta es la avenida de CDMX que es un error recorrer de madrugada (incluso en auto)

La actividad en la capital nunca se detiene, e incluso durante las madrugadas existen zonas que son muy concurridas, pero que no dejan de ser peligrosas para quienes las recorren. Es el caso de una avenida de la CDMX en la que, se cree, es mejor no ir a altas horas de la noche, puesto que podría hacer que sus visitantes estén expuestos a situaciones incómodas e incidentes viales.

Se trata nada más y nada menos que de la Calzada Ignacio Zaragoza, que de forma cotidiana presenta un alto flujo de automovilistas y peatones, por lo que podría pensarse que es seguro andar en ella a cualquier hora. No obstante, hacerlo sin precaución podría tener consecuencias desfavorables.

¿Por que Ignacio Zaragoza es una avenida de CDMX que no se recomienda recorrer de noche?

Las razones radicarían en los niveles de delincuencia registrados en este territorio, que suelen incrementarse durante el lapso de tiempo de entre las 12:00 a.m. a 05:00 a.m. Incluso la Inteligencia Artificial de ChatGPT la cataloga como la peor avenida de CDMX para recorrerse en la noche, similar a las categorías que actualmente definen a zonas como Tepito.

Freepik Ya sea a pie o en auto, esta avenida de la CDMX es mejor no recorrerla durante la madrugada

Datos oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), señalan que apenas en febrero de 2025 se detectó la presencia de un grupo criminal que se dedicaba a la extorsión de automovilistas, cuyas víctimas quedaban a su merced ante la falta de cuerpos policíacos.

Asimismo, debido a las fuertes lluvias que se han presentado en las últimas semanas, suele haber inundaciones que representan un peligro para la integridad y la formación de socavones, que en la noche son mucho más complicados de evitar.

Aunque es peligrosa, muchas personas usan esta avenida de la CDMX por este motivo

En contraste, hay quienes tienen entre sus traslados principales a la Calzada Ignacio Zaragoza porque es un punto clave de conexión a sitios de interés, especialmente para aquellas personas que pretenden arribar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y sus alrededores. También, esta avenida resulta una opción factible para ir al Centro Histórico de la CDMX, sobre todo cuando no hay servicio de transporte público activo.