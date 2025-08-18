Tunden en redes a Jaime Camil por halagar a Ángela Aguilar. “Parpadea si te están obligando”

Aunque Ángela Aguilar no se ha manifestado con respecto a la entrevista que otorgó Christian Nodal a la periodista Adela Micha, el ‘hate’ hacia ella ha aumentado tras las declaraciones de su esposo sobre cómo comenzó la relación. Las reacciones negativas por parte del público son tales, que incluso llegaron a Jaime Camil por apoyarla.

Este fin de semana la cantante de regional mexicano se presentó junto a su familia en el espectáculo Los Aguilar Con Orquesta, en el Hollywood Bowl de Los Ángeles. Entre el público se encontraba Jaime Camil, quien visitó a la familia en la zona de camerinos.

“Qué bárbaro lo que cantas”, le dijo Jaime Camil a Ángela Aguilar, y le llovió ‘hate’

Jaime Camil se deshizo en halagos este fin de semana para los Águilar, pero especialmente para Ángela. Primero le escribió en una de sus historias de Instagram: “qué bárbaro lo que cantas, muchacha”. Luego, en un video, se puede ver el encuentro que tuvo con la familia y, entre sus cumplidos, le dijo a Ángela: “ni tú entiendes lo [bien] que cantas”.

El actor y presentador también publicó un mensaje más extenso, en el que aseguró que la huella de Ángela Aguilar como artista “será indeleble, atemporal e imparable”.

“Pocas veces en mi vida había escuchado una voz tan privilegiada, cálida y potente

Estas declaraciones fueron del agrado de la cantante, quien compartió en su propia cuenta de Instagram lo que Jaime Camil le había dicho. Sin embargo, una parte del público ya comenzó a reaccionar de manera negativa en el perfil del actor.

“Acabas de cometer el peor error de tu carrera” y “parpadea si te están obligando” escribieron algunas personas en los comentarios de la publicación original de Jaime. “Supongo que a él sí le están pagando”, dijo alguien más, en referencia a los comentarios que hizo Christian Nodal en la entrevista con Adela Micha sobre una supuesta campaña pagada en contra de su esposa.

Muchas personas aseguraban que dejarían de seguirlo o que “se les cayó” un ídolo. “Cuando Ángela Aguilar agarra el teléfono de Jaime Camil”, era otro de los comentarios. En una publicación completamente ajena al tema, llaman “vendido” al actor.