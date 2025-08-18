El mensaje que lanzó el influencer Camilo Ochoa antes de ser asesinado

Camilo Ochoa en el mundo de las redes sociales era muy conocido, puesto que gran parte de su contenido hablaba sobre el crimen organizado, convirtiéndose en un influencer reconocido por el público, quien en alguna ocasión confesó participar en actividades delictivas.

Lamentablemente, se dio a conocer que el 16 de agosto fue asesinado en el interior de su hogar, convirtiéndose en otra víctima que se une a la lista de creadores de contenido que fallecieron trágicamente. Sin embargo, antes de morir dejó un último mensaje en sus redes sociales, esto fue lo que comento.

¿Qué se sabe sobre la muerte de Camilo Ochoa?

La Fiscalía de Morelos, anunció que Camilo Ochoa fue asesinado en el interior de su vivienda por parte de sus familiares, un anuncio que las autoridades hicieron oficial en sus medios, explicando que la causa de su muerte fue por un impacto de bala en la cabeza.

Hasta el momento las autoridades se encuentran realizando las investigaciones sobre la razón por la cual fue asesinado y el autor del crimen, quien sigue prófugo de la ley. Pero los cuerpos de seguridad explican que harán todo lo posible por encontrar al responsable de los hechos.

¿Cuál fue el último mensaje que dejó el influencer Camilo Ochoa?

Antes de que Camilo Ochoa fuera asesinado a sus 41 años, el influencer había dejado un último mensaje en sus redes sociales, en el que resaltaba que a él le gustaba pensar que no sabía nada, haciendo referencia a que anteriormente ya había sufrido de una cacería que ya ponía en riesgo su vida. Resaltando el siguiente comentario:

“Me empiezan a mandar audios de todo lo que estaban planeando…”

Dejando el claro que el creador de contenido ya sabia que su vida corría peligro, incluso relató que lo estaban persiguiendo, explicando que era uno de los grupos criminales más peligrosos del país:

“Trato de sobrevivir, trato de cuidar a mi familia, de protegerla…”

Tras el anuncio de su muerte, son varios los usuarios y seguidores que lamentaron su terrible muerte. Por ahora las autoridades están realizando los protocolos de investigación para poder encontrar al responsable.