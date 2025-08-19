Si tienes esta moneda de 5 pesos es posible que recibas hasta 600 mil pesos

¿Alguna vez te imaginaste que una simple pecunia de la numismática podría generar cuantiosas ganancias económicas? La realidad es que, en internet, ha comenzado a circular una moneda de 5 pesos que, debido a sus características, puede valer hasta 600 mil pesos.

La numismática ha tenido un crecimiento espectacular en los últimos años al interior del país gracias a la cantidad de ofertas que se presentan en mercados digitales. Para muestra de lo anterior es una moneda de 5 pesos que a simple vista luce común y corriente, pero que tiene un valor que ronda los 600 mil pesos. ¿Por qué?

¿Por qué algunas monedas valen mucho dinero?

El Banco de México menciona que existen algunas monedas antiguas que maximizan su precio en internet debido a algunas especificaciones claras, entre las que destacan su condición, el material de las que están hechas, su rareza y la demanda que tengan.

De igual modo, existen otras como esta moneda de 5 pesos que tiene un valor tan elevado debido a la historia del personaje con el que cuenta, lo cual la eleva a precios estratosféricos. En ese sentido, se recomienda que, antes de realizar cualquier compra, se acuda con un experto en numismática para que sea él quien brinde más detalles al respecto.

#undíacomohoy en 1817, el liberal español Francisco Xavier Mina arriba a Soto la Marina, Tamaulipas, al frente de la Expedición Auxiliar de la República para apoyar la causa independentista. pic.twitter.com/mYqprsylGG — Patricia Galeana (@PGaleanaH) April 15, 2025

¿Cuáles son las características de esta moneda de 5 pesos, según Banxico?

La característica principal de esta moneda de 5 pesos es que cuenta con el rostro de Francisco Xavier Mina, quien de acuerdo con Banxico, fue un liberal español relacionado con la lucha contra el absolutismo que representaba Fernando VII en su momento.

Se sabe que Mina fue capturado en octubre de 1817 para ser fusilado tiempo después, abriendo nuevos horizontes en torno a la Guerra de Independencia junto con personajes como Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero.

¿Por qué vale más de 600 mil pesos en internet?

El dueño de esta moneda de 5 pesos, la cual comparte en Mercado Libre, especifica que su costo asciende a los 620 mil pesos debido a que esta pecunia es una de las más raras dentro del apartado de monedas conmemorativas; pese a ello, algunos dudan que su precio sea real en relación a su valor actual.