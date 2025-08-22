Esta moneda conmemorativa se vende en 6,000,000 por su escasez; si la tienes podrías ser millonario

El negocio de la numismática no deja de crecer en México, y parte de lo anterior deriva de las pecunias que guardan consigo un valor histórico y que son muy llamativas para los coleccionistas. Para muestra de lo anterior está una moneda conmemorativa de 20 pesos que, en internet, vale hasta 6,000,000 de pesos.

En este punto, es preciso mencionar que antes de realizar cualquier tipo de compra se recomienda asistir con un experto en numismática para evitar fraudes al adquirir piezas con un valor superlativo. Ante ello, es preciso conocer más respecto a cada producto para evitar este tipo de situaciones.

¿Por qué los coleccionistas pagan millones de pesos por estas monedas?

Son muchas las razones por las que algunos coleccionistas están dispuestos a pagar millones de pesos por estas pecunias de la numismática. En ese sentido, dentro de estas destacan su estado de conservación, año de acuñación, rareza, número de tiraje o, bien, características que las hagan únicas o difíciles de encontrar.

¿Por qué piden 6,000,000 por esta moneda de 20 pesos?

Fue en Mercado Libre en donde el dueño de esta moneda conmemorativa de 20 pesos la compartió por un precio de 6,000,000 de pesos, una cantidad por demás elevada que, sin embargo, ha llamado la atención de algunos coleccionistas de numismática.

En esencia, su precio podría entenderse debido al hecho de que es una de las más escasas de esta colección, por lo estéticamente bella que es y porque es una de las más recientes dado que salió a la circulación hace algunos años (2022). No obstante, estos no son factores suficientes para que su valor ascienda a un escenario superlativo.

¿Qué características tiene esta moneda de 20 pesos, según el Banco de México?

El Banco de México establece que la principal característica de esta moneda de 20 pesos es el hecho de guardar relación con el Bicentenario de la Marina Armada de México, una de las razones por las cuales se ha convertido en una de las más importantes y queridas por los amantes de las monedas.

Esta moneda conmemorativa de 20 pesos forma parte de la Familia C1 y tiene un diámetro de 30 mm; además, tiene un peso de 12.67 gramos y es de forma dodecagonal, por lo que su canto estriado es discontinuo. En el anverso aparece el Escudo Nacional, mientras que en el reverso figura la leyenda “Bicentenario de la Marina Armada de México”.