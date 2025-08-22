Quién es Lil Nas X, el cantante que fue arrestado tras caminar semidesnudo por las calles

El cantante Lil Nas X volvió a dar de qué hablar, pero esta vez no por su música. En la madrugada, vecinos de Los Ángeles (LA) lo vieron caminando por Studio City usando solo unos calzoncillos blancos y unas botas vaqueras del mismo color. La escena terminó con llamadas a la policía y, cuando llegaron, la situación se puso peor: el rapero los enfrentó y terminó arrestado. Todo quedó grabado en video y ahora el famoso rapero estadounidense se hizo viral.

De acuerdo con reportes de medios estadounidenses, el cantante de “Industry Baby” fue trasladado primero al hospital por una posible sobredosis y después llevado a la cárcel de Van Nuys con cargos menores por agresión.

Hasta ahora, ni él ni su equipo han salido a dar declaraciones, pero el video difundido por TMZ ya está en todos lados.

¿Qué le está pasando a Lil Nas X?

Este no es el primer susto que da Montero Lamar Hill, nombre real de Lil Nas X. Apenas en abril pasado compartió en Instagram que había perdido la movilidad de un lado de su rostro, lo que lo llevó directo al hospital.

Sus seguidores lo vieron batallar para sonreír y, aunque luego confirmó que estaba mejor, nunca dio más detalles.

En aquel momento se especuló que podría tratarse de parálisis de Bell o del síndrome de Ramsay Hunt, condiciones que afectan los nervios faciales. Lo cierto es que Lil Nas X lleva un par de meses lidiando con situaciones complicadas de salud.

¿Cómo se hizo famoso Lil Nas X?

Lil Nas X se convirtió en estrella mundial en 2019 gracias a “Old Town Road”, una canción que mezcló rap con country, y que rompió récords junto a Billy Ray Cyrus.

Desde entonces ganó Grammys, se volvió un referente de la comunidad LGBTIQ+ y nunca ha dejado de estar en el ojo público, tanto por su música como por sus provocadoras puestas en escena.

Lo que está claro es que su historia siempre camina entre la genialidad y la polémica, y este último episodio vuelve a demostrarlo.