Mucho cuidado: esta es la zona de CDMX donde jamás deberías estacionar tu auto y los motivos

Aunque viajar en automóvil suele ser mucho más cómodo que hacerlo en transporte público, también representa una serie de cuidados especiales que siempre hay que tomar en cuenta. Esto incluye el procurar siempre ir atento al volante y a los alrededores, en especial cuando llega el momento de aparcar, pues hay más de una zona en la CDMX donde casi nadie se quiere estacionar (y en realidad no deberías hacerlo jamás). Una de ellas es la colonia Doctores.

Y es que en este tipo de territorios se presentan múltiples incidentes que, si bien no siempre representan un peligro para la integridad de los conductores, sí dejan al coche a expensas de criminales. Dicho lugar, según registros de la Inteligencia Artificial (IA) de ChatGPT, se ha hecho acreedora a cierta “mala fama” en los últimos años por los hechos criminales que se registran en sus calles, siendo un riesgo latente para los propietarios de vehículos motorizados.

¿Por qué nunca deberías estacionar tu auto en la colonia Doctores? Así es la zona de CDMX que muchos evitan

La colonia Doctores, ubicada en la Alcaldía Cuauhtémoc, es considerada como peligrosa para los automovilistas debido a situaciones como el robo de autopartes y vehículos completos. Por esta razón, se le cataloga como una zona en la que jamás deberías estacionar si no quieres ser víctima de la delincuencia, una situación similar a las recomendaciones sobre lugares de la CDMX a las que no se sugiere ir a solas.

Freepik Antes de estacionar tu auto, pon mucha atención para evitar cualquier incidente

Según datos oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), tan solo en 2025 han informado sobre un par de detenciones a presuntos ladrones de autopartes. Uno de los más comentados se dio en enero, cuando un grupo de hombres fueron aprehendidos en posesión de piezas de autos, de las que no pudieron comprobar su procedencia.

¿Cómo evitar el robo de tu auto? 3 tips para prevenirte

Aunque en esta colonia haya evidencias sobre robos, la realidad es que este tipo de delitos podrían ocurrir en cualquier lugar, por eso, sigue estas recomendaciones para prevenirte.



1. Busca lugares de estacionamiento con iluminación y/o vigilancia

Si es obligatorio que dejes tu coche en la calle, procura hacerlo en espacios que tengan luz y buen flujo de gente. De ser posible, opta por estacionamientos privados y esquiva a toda costa esta zona de la CDMX en la que jamás deberías estacionar.

(ESPECIAL/CANVA) Los ladrones están dispuestos a abrir los autos con tal de robar objetos preciados.

2. No dejes ningún objeto de valor a la vista

Uno de los principales atractivos para los criminales, son los artículos valiosos que están a la vista. Trata de no dejar dinero, tabletas o computadoras en los asientos.



3. Ponle seguro al volante

Aunque los “amantes de lo ajeno” son cada vez más hábiles y saben cómo burlar los artefactos de seguridad en un coche, los seguros que bloquean el volante todavía son una alternativa factible para dificultarles el acceso y prevenir una pérdida total.