Conoce si no cenar es buena idea para la pérdida de peso, según expertos

Hubo una época en que se tenía la idea de que el no cenar, sería una acción que te ayudará en la pérdida de peso. Rumor que finalmente se ha difundido en la sociedad, creyendo que con dichas acciones veríamos cambios notables en nuestro cuerpo. Sin embargo, con los avances en la investigación, ya se tiene una respuesta clara al respecto.

Para que tengas todos los detalles, te revelaremos qué dicen los expertos al respecto. La respuesta te sorprenderá y tendrás más claro la forma en que afecta en el organismo. No te pierdas toda la información que te explicaremos.

¿Qué tan efectivo es no cenar para la pérdida de peso?

Cora Liliana Guerrero, una nutrióloga en sus redes sociales, explica que no cenar no te ayudará a la pérdida de peso, al contrario, favorece a que a la mañana siguiente comas en exceso. Detalla que al despertar con el estómago vacío, vas a tener la fuerte necesidad de comer al día siguiente, consumiendo medidas muy grandes de alimentos.

Por otro lado, los expertos resaltan que lo importante es que tengamos cuidado con la hora y la cantidad que consumimos de alimento por la noche. Por lo que se recomienda comer algo ligero 3 o 2 horas antes de acostarnos, de esta manera tendremos una mejor digestión.

En sencillas palabras, es importante que antes de dormir cenemos algo ligero, ya que nuestro cuerpo pasa por muchas horas de ayuno, de esta manera, al despertar evitarás ser víctima de los atracones de comida.

¿Qué debemos evitar cenar para subir de peso?

Ahora ya entendimos que no cenar no es una acción favorecedora para la pérdida de peso. Pero para tener una buena alimentación por las noches es fundamental que evitemos ciertos alimentos, los cuales pueden favorecer a tener un aumento de peso.

Los expertos del Centro Estética Mayte Garrido, explican que en la noche debemos evitar los embutidos, lácteos, legumbres, carbohidratos, frutas calóricas, caramelos, gaseosas, botanas y las verduras que favorecen en la producción de gases. Evitando su consumo, lograremos mantener nuestro peso y cuidaremos los alimentos que metemos en nuestro cuerpo.