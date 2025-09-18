No necesitas plomero: el truco de 3 pasos para destapar el fregadero rápido en minutos

Uno de los problemas más recurrentes en la cocina, es cuando el fregadero se obstruye y requiere de acción pronta para que se pueda destapar. La buena noticia es que no siempre se requiere de un plomero, sino que existe un truco casero que es muy fácil de seguir y ayuda a que quede como nuevo.

Este método necesita solo de dos ingredientes que casi todos tenemos en casa: un poco de bicarbonato y vinagre blanco, los cuales, al mezclarse, eliminarán cualquier cosa que pueda estar tapando las tuberías.

Así, en cuestión de minutos, quitarás cualquier desecho que esté obstruyendo el correcto flujo de agua y te ahorrarás las reparaciones, que además de ser costosas, suelen tomar tiempo. A continuación, te decimos cómo hacerlo.

Canva Es posible destapar el fregadero usando solo algunos ingredientes que seguro tienes en casa

¿Cómo destapar el fregadero con bicarbonato y vinagre?

Si quieres aprender cómo destapar el fregadero con solo dos ingredientes, los pasos a seguir son:



Vierte en la ranura de la tarja dos cucharaditas de bicarbonato de sodio (disponible en abarroteras y farmacias). Inmediatamente, echa media taza de vinagre blanco. (Deja reposar durante tres minutos; mientras observarás cómo hace efervescencia). Luego, echa agua hirviendo sobre el fregadero, con el fin de que retire cualquier resto que siga alojado.

De ser necesario, puedes repetir este procedimiento dos veces. Y si buscas resultados prolongados, sigue este truco para destapar el fregadero cada tercer día durante una semana.

¿Cómo evitar que el fregadero se obstruya? Esto es lo que NUNCA debes tirar allí

Para prevenir problemas con las tuberías caseras, es imprescindible cuidar cuáles son los desechos que se vierten, pues de esto dependerá si el sistema seguirá funcionando correctamente. Según el sitio especializado Simply Green Plumbyng, nunca deben tirarse:



Desechos de comida sólida.

Restos de aceite contaminado.

Basura.

Huesos.

Pintura u otros líquidos que contengan químicos.

Canva Es importante tener los cuidados necesarios para evitar que el fregadero se tape

Otro tip infalible para darle mantenimiento a la tarja, consiste simplemente en dejar correr un poco de agua caliente después de cada uso y pasarle un cepillo largo para jalar cualquier elemento ajeno que pueda interferir con su funcionamiento. De esta manera se deslizarán aquellos residuos que no se hayan ido con la primera lavada y se evitarán obstrucciones en el futuro.