inklusion logo Sitio accesible
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
deportes
adn_header_824x291_01.png
Azteca UNO
Famosos
Nota

Alicia Villarreal explota y piden que no metan a sus hijos en su batalla legal con Cruz Martínez

La cantante y su familia ha estado en el centro de la polémica desde hace varios meses que comenzó su batalla legal con Cruz Martínez.

Alicia Villarreal explota y piden que no metan a sus hijos en su batalla legal con Cruz Martínez
Instagram:lavillarrealmx
Por: Luis Madrid | Marktube
Famosos
Compartir
  •   Copiar enlace

Desde hace varios meses, se dio a conocer que Alicia Villarreal y Cruz Martínez están en medio de un complicado proceso legal. Tras esta situación, se reveló que la cantante sufrió violencia por parte del productor, por lo que mucho se comenzó a hablar de la vida privada de ambos famosos, dejando al descubierto algunos problemas que sacudieron a la familia.

En esta ocasión, fueron las declaraciones que hizo el productor las provocaron la molestia de la famosa, pues al salir del Poder Judicial de Nuevo León, el músico aseguró sentirse tranquilo y reveló que sus hijos viven con él.

¿Alicia Villarreal molesta con la liposucción de su hija Melenie?

[VIDEO] Alicia Villarreal dice que Melanie ya creció y ella siempre la apoyará en lo que decida hacer. Aseguró que está preciosa y se siente muy orgullosa de ella.
Estamos todos bien, los veo todos los días, viven ahí conmigo; ellos también deben tener la mente ocupada y enfocarse en la parte positiva de la vida

¿Cuál fue la reacción de Alicia Villarreal?

Ante esta fuerte declaración, fue la propia cantante quien rompió el silencio con ‘Venga la Alegría’, y habló sobre lo que ocurre con su familia. Y aunque Alicia Villarreal evadió la pregunta, sí dejó muy en claro que las declaraciones del productor no son ciertas y que ella prefiere no involucrar a sus hijos.

Sí conviven con él, pero no quiero involucrar a mis hijos. Si él quiere hablar de mis hijos y hacer una confusión, yo estoy feliz y estoy tranquila en la manera que estamos sobrellevando todo esto. Ellos salen conmigo y yo no los ando publicando, no tengo por qué

Agregó que este proceso ha sido muy difícil, pues son una familia pública.

Es un impacto, una cosa dura, porque sus papás son públicos y esto se ha hecho muy mediático

Finalmente, se dio a conocer que Alicia Villarreal no acudió a la última audiencia y aprovechó las cámaras y micrófonos para romper el silencio y dar sus motivos.

No tenía caso que yo me presentara. Me da miedo todavía andar sola en la calle. Entonces me visitan en casa, me visita mi familia, me vistan los abogados, me visita Cibad. Estoy intentando que esta situación empiece a avanzar. Lo que busco es justicia

Alicia Villarreal
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://live.adn40.mx/
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo
  • Regional News
  • adn40
  • Mundo Sorprendente TV
  • Vida Plena TV
  • TV Azteca Internacional
Programación de TV Azteca En Vivo
Galerías y Notas Azteca UNO
×
×