Alicia Villarreal explota y piden que no metan a sus hijos en su batalla legal con Cruz Martínez

Desde hace varios meses, se dio a conocer que Alicia Villarreal y Cruz Martínez están en medio de un complicado proceso legal. Tras esta situación, se reveló que la cantante sufrió violencia por parte del productor, por lo que mucho se comenzó a hablar de la vida privada de ambos famosos, dejando al descubierto algunos problemas que sacudieron a la familia.

En esta ocasión, fueron las declaraciones que hizo el productor las provocaron la molestia de la famosa, pues al salir del Poder Judicial de Nuevo León, el músico aseguró sentirse tranquilo y reveló que sus hijos viven con él.

Estamos todos bien, los veo todos los días, viven ahí conmigo; ellos también deben tener la mente ocupada y enfocarse en la parte positiva de la vida

¿Cuál fue la reacción de Alicia Villarreal?

Ante esta fuerte declaración, fue la propia cantante quien rompió el silencio con ‘Venga la Alegría’, y habló sobre lo que ocurre con su familia. Y aunque Alicia Villarreal evadió la pregunta, sí dejó muy en claro que las declaraciones del productor no son ciertas y que ella prefiere no involucrar a sus hijos.

Sí conviven con él, pero no quiero involucrar a mis hijos. Si él quiere hablar de mis hijos y hacer una confusión, yo estoy feliz y estoy tranquila en la manera que estamos sobrellevando todo esto. Ellos salen conmigo y yo no los ando publicando, no tengo por qué

Agregó que este proceso ha sido muy difícil, pues son una familia pública.

Es un impacto, una cosa dura, porque sus papás son públicos y esto se ha hecho muy mediático

Finalmente, se dio a conocer que Alicia Villarreal no acudió a la última audiencia y aprovechó las cámaras y micrófonos para romper el silencio y dar sus motivos.