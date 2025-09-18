Yuya aparece usando un vestido de novia, ¿se va a casar?

Desde hace mucho tiempo, la creadora de contenido Yuya se ha colocado como una de las más queridas y respetadas dentro de la industria, su carrera ha sido muy exitosa, misma que la ha llevado a contar con millones de seguidores en las plataformas digitales.

Y aunque la famosa mantiene su vida privada muy alejada de las cámaras, de vez en cuando comparte con su público algunos detalles sobre lo que está sucediendo con su pareja y con su pequeño niño, momentos que los fans disfrutan mucho.

¿Es normal sentirse sola aún estando rodeada de gente? ¡Cuidado! TV Azteca [VIDEO] ¿Te has sentido sola aún estando rodeada de gente? Ese sentimiento es más común de lo que crees... pero, ¿es normal? Esto dicen los especialistas.

Recientemente, Yuya compartió unas imágenes en donde todo parece indicar que contrajo matrimonio con Siddhartha, luego de salir con un vestido de novia. Recordemos que ellos son pareja desde hace varios años.

¿Yuya tiene planes de boda?

Fue el miércoles 17 de septiembre, cuando Yuya compartió unas imágenes en donde se puede observar, lo que supuestamente es la parte de un vestido de novia, aunque no se dieron muchos detalles sobre esta imagen, sus seguidores se han mostrado muy emocionados por lo que podría venir.

Además, en una segunda imagen se puede observar a Mariand, nombre real de la famosa, usando un vestido de novia en color marfil con un estilo clásico de mangas largas abombadas y encaje en el escote con forma de corazón y unas transparencias muy pequeñas.

Sin embargo, al ver el alboroto que se comenzó a generar en redes sociales, fue la propia influencer quien decidió compartir con su público que solo se trataba de un vestido, desmintiendo los rumores de una posible boda.

Solo me estaba probando un vestuario

Recordemos que desde hace varios años, Yuya mantiene una relación con el músico, fruto de esa relación tuvieron un hijo llamado Mar, aunque la influencer mantiene su vida privada alejada de las cámaras, siempre trata de compartir un poco con sus fans.

