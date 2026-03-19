NUNCA debes dejar de comer estos 2 alimentos si tienes más de 40 años

Llevar una nutrición balanceada es indispensable a cualquier edad para gozar de buena salud, pero es a partir de los 40 años cuando esta cuestión se vuelve mucho más importante. Es por esto que hay dos tipos de alimentos, como el pescado y los arándanos, que deben priorizarse como parte de las comidas debido a todos los aspectos positivos que le aportan al organismo.

¿Por qué es bueno comer pescado después de los 40 años?

El pescado es una gran forma de darle al cuerpo ácidos grasos buenos y omega 3, que tal como explica MapleWood, le dan energía al cuerpo, ayuda al buen fuencionamiento de los pulmones y de todo el sistema inmune, razón por la que es óptimo consumirlo desde temprana edad. No obstante, cuando se trata de personas de 40 años en adelante, los beneficios de estos alimentos son mucho más significativos.

Comer pescado después de los 40 años es muy bueno para el cuerpo|Canva

De acuerdo con un estudio de la Escuela de Salud Pública de Harvard y la Universidad de Washington, comer proteína en forma de pescado a partir de la cuarta década de vida podría reducir el riesgo de mortalidad prematura y la aparición de enfermedades cardíacas. Asimismo, este consumo es reducido en grasas nocivas, contribuye al control de peso y es un ingrediente que hasta podría mejorar la calidad del sueño.

Cuáles son los beneficios de los arándanos en las personas mayores de 40

Esta fruta es una excelente fuente de polifenoles, los cuales dotan de anitioxidantes al cuerpo, según la definición de Colorado State University. Entre sus múltiples ventajas, un artículo de Web MD explica que los arándanos protegen al cerebro y su conusmo frecuente impacta positivamente en aspectos como la memoria y la concentración, por lo que después de cierta edad es cuando se sugiera aumentar la ingesta.

Los arándanos son una gran fuente de antioxidantes después de los 40 años|Canva

De modo que las recomendaciones generales sobre una buena alimentación en toda persona mayor de 40 años, está el incluir en las comidas diarias alimentos que contengan pescado en todas sus versiones y arándanos, que idealmente sean frescos y crudos porque sus efectos podrían disminuir considerablemente con el calor.