Las prendas básicas femeninas que no pueden faltar en tu armario en esta época de lluvias 2025

Lucir impecable hasta en época de lluvias se ha hecho más sencillo gracias a las nuevas tendencias de moda que hay en este 2025, pues con prendas básicas puedes lograr un look icónico que robará miradas por donde quiera que vayas.

Prendas básicas para la época de lluvia

Los básicos nunca pasan de moda, es por eso que hoy te damos algunos consejos de prendas que seguramente tienes en tu armario y te harán ver hermosa y estilizada a la vez.

Botas de lluvia o de tacón

Las botas nunca pasan de moda y las puedes utilizar en cualquier temporada del año, en especial, en esta de lluvias. Las botas no solo te harán ver a la moda, sino que serán de mucha ayuda si te encuentras en el exterior. Actualmente, hay miles de diseños, desde simples de un solo color, hasta de distintos bocetos. Por otra parte, si quieres lucir más estilizada, puedes optar por unas botas de tacón clásicas, en tonos neutros.

Crédito: Unsplash | Jack Finnigan

Gabardina o cazadoras urbanas

¡Siempre al último grito de la moda, sin pasar frío! Las gabardinas son una prenda que siempre te hará lucir única, te recomendamos usar en tonos neutros que combinen con todo. Si eres muy friolenta, otra opción son las cazadoras, pues son chamarras largas que te cubren bastante y combinan con diferentes prendas.

Crédito: Unsplash | Raspopova Marina

Vestidos o faldas largas

Los maxi vestidos o faldas largas son la prenda ideal si quieres darle un toque único a tu outfit, puedes combinarlos con tenis, botas o botines para no pasar frío. ¿Cómo puedes combinar las prendas? Una chamarra de cuero o vinil es el toque perfecto si te gusta el estilo rockero o bien, si eres más formal, puedes combinarlo con un blazer.

Crédito: Unsplash | Bardia Golzar

Gorra o sombrero impermeable

¿Quieres elevar tu outfit? Una gorra o sombrero son una opción para no solo sentirte más calientita, pues también ayudarán a que tu cabello no se moje y evitar el frizz. Hay distintos tipos de sombreros por los cuales puedes optar, desde una boina, un cloche, hasta un bucket.

Crédito: Unsplash | Joshua Rawson-Harris

Camisetas térmicas

Un look en capas con tonos neutros es perfecto para la temporada de lluvia. La primera capa de ropa puede ser térmica y esto ayudará a mojarte menos y, por supuesto, a no pasar frío. Por encima de la ropa térmica puedes usar camisas, sudaderas, blazer, chaqueta o abrigo. Y si eres demasiado friolenta, también puedes usar leggins térmicos debajo de tus clásicos jeans o faldas largas.