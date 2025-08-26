Estos simples pasos evitarán que te enfermes al mojarte bajo la lluvia

Estamos ante la temporada de lluvias por lo que es probable que a más de uno le haya ocurrido de mojarse en la calle. Si bien hay personas preparadas que tienen botas de lluvia, paraguas y otros elementos, al fin y al cabo un poco mojado se termina.

Fuertes lluvias en CDMX han dejado grandes afectaciones en Gran Canal [VIDEO] Las fuertes lluvias que se han presentado en la CDMX han dejado varias inundaciones y causado grandes afectaciones, principalmente en la avenida Gran Canal.

Ante esto es muy probable que luego te enfermes por lo que es importante tener en cuenta las acciones posteriores al haberte mojado.

¿Qué debes hacer para no enfermarte con el agua de lluvia?

De acuerdo a los especialistas, el agua de lluvia en sí no causa problemas respiratorios de forma directa pero si es un factor que influye. Lo que ocurre es que el agua fría ocasiona cambios bruscos de temperatura que debilitan las defensas del cuerpo.

Si quieres evitar enfermarte luego de haber estado bajo la lluvia, lleva a cabo estas medidas preventivas:



Cuida tus pies: el efecto frío ingresa por los pies ya que de ahí se transmite la temperatura al resto del cuerpo. El primer paso es secarlos bien y cambiar los calcetines.

Cambio de ropa: el segundo paso y puede sonar un poco obvio, es el de cambiarse las prendas. No te quedes con la ropa húmeda.

Ducha caliente: Otra medida preventiva es la de poder tomar una ducha caliente para que el calor corporal vuelva.

Tomar té: puedes tomar un té u otra bebida caliente para devolverle a tu cuerpo el calor.

Ventilación: Por último tienes que tener en cuenta que la ventilación hará que el aire circule y no quede el virus en tu casa.

https://x.com/InfoMeteoro/status/1960136154008690716?t=wuSVXm1aCJl1WYW3VP-mKg&s=09

Así de fácil es poder evitar una enfermedad respiratoria luego de estar bajo la lluvia. El calor corporal es fundamental.