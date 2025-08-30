Alfredo Adame revela que tiene 4 novias y todas se conocen

Durante estos últimos días, Alfredo Adame sorprendió al público al revelar que es una persona poliamorosa. Un hecho que dejó sin palabras a sus miles de seguidores, pues recordemos que el actor es muy conocido por ser una persona muy selectiva en sus relaciones.

Recientemente, el famoso dio a conocer en el programa ‘Todo para la Mujer’ con Maxine Woodside, al que acudió acompañado de su nueva pareja sentimental Marcela Iglesias, que está probando un estilo poliamoroso, pues tiene una relación abierta con cuatro mujeres al mismo tiempo, quienes además se conocen.

¿Alfredo Adame es poliamoroso?

Además, agregó que intentó probar este nuevo estilo de relaciones, dejando a un lado los comentarios negativos que pueda recibir, ya que aseguró que el poliamor no es ninguna infidelidad, es un acuerdo entre las personas que están involucradas que son adultos.

Tras preguntarle sobre su relación con Marcela, detalló que la conoció en un tiempo en donde descubrió que la relación podría funcionar así, dejando a un lado lo tradicional y probando una nueva forma de amar, tema que hasta el momento les ha funcionado de maravilla.

Yo me divorcio hace 6 años y de repente empiezo a vivir en el poliamor porque tengo 4 novias y esas 4 novias se conocen entre ellas

Agregó que lo principal en las relaciones de este tipo y en las tradicionales es la honestidad, pues con eso se podría tener una convivencia muy sana.