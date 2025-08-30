Conductora digital filtró pistas sobre el próximo participante de La Granja VIP

La nueva conductora digital de la Granja VIP, Mallezaa, no solo contó sobre sus inicios, mostrando su talento como comunicadora en redes, principalmente en TikTok, para después abrir la puerta para uno de los chismes que más nos mantienen al filo de la butaca. ¿Quién será el nuevo talento confirmado que llegará al reality?. Esto se ve desde su tono juvenil y cercano, que tanto la caracteriza.

Mallezaa la cara de La Granja VIP en digital

Mallezaa apenas tiene 23 años y a su corta edad se ha convertido en la voz que conectará con lo que ocurrirá dentro de la Granja VIP, reality que iniciará el próximo 12 de octubre. Platicando un poco sobre El Conductor, que será la cara principal del proyecto, Adal Ramones a quien admira por su extensa trayectoria.

¿Quién será el nuevo talento que llegará a la Granja VIP?

Durante su intervención, Mallezaa lanzó una serie de comentarios y gesto que despertaron la curiosidad de los fans, y aunque toda la conversación se llevó entre guiños, palabras ambiguas y cierta emoción y aunque advirtió que será el próximo sábado 6 de septiembre durante el partido entre México Y Japón que se revelará el nombre de manera oficial, también dio las siguientes pistas mide 160 a 1.80, es padre de familia no le teme a nada le gustan los deportes y le encanta y le fascina el drama. aseverando que “Quien ustedes imaginen es aún más grande”.

Mallezaa también comentó que será el próximo 1 de septiembre que se revelará de manera oficial quienes serán los coconductores que estarán dando vida al programa y solamente un día después saldrá de manera oficial el nombre de los críticos. Pero eso no fue todo la conductora digital de la Granja VIP, también invitó a los seguidores y fanáticos del programa a que adivinen y que pongan en comentarios quienes creen que serán algunos de los participantes que llegarán al reality.