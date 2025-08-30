Mujer rejuvenece 20 años por un lifting, nadie la reconocía | FOTOS

Es muy cierto que las personas suelen someterse a todo tipo de tratamientos con tal de lucir una piel radiante o incluso, mostrarse más jóvenes de lo que en realidad son y logran rejuvenecer. Existen algunos influencers que tienen una obsesión para revertir el paso del tiempo. Tal es el caso de una mujer llamada LeAnn.

Esta mujer se ha hecho viral en los últimos días en la plataforma de TikTok, pues se sometió a un procedimiento estético que le quitó muchos años de encima, por lo que logró su cometido de lucir mucho más joven, lo que ha causado un gran impacto en las redes sociales.

¿Cómo le hizo para lucir mucho más joven?

De acuerdo con lo que mencionó la mujer de 45 años, se sometió a un lifting lo que tuvo como resultado un cambio total en su apariencia. Un hecho que sorprendió al público, pues muchos han asegurado que regresó el tiempo una joven estudiante de universidad.

Detalló que se realizó un lifting profundo de cuello y rostro, una blefaroplastia superior e inferior (cirugía de párpados), un lifting de cejas y transferencia de grasa a la cara y los labios, luego de todos estos procedimientos a los que se sometió, la mujer logró tener una apariencia de 20 años menor a la edad que realmente tiene.

Incluso por medio de las redes sociales, ha compartido cómo ha sido el proceso de recuperación, la hinchazón de su cara y la forma en que ha ido enfrentando las marcas que le dejó el proceso. Sin embargo, en redes sociales estos hechos han acaparado la atención y han dejado varios comentarios, entre los que podemos encontrar.

