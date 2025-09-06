Pagan hasta 500,000 por un billete de 10 pesos

Desde hace un tiempo, el mundo de la numismática ha tomado mucha fuerza entre las personas, por lo que el precio de algunos ejemplares ha subido de forma considerable en las plataformas de comercio electrónico. Recordemos que los coleccionistas buscan las monedas o billetes que son conmemorativos o que tiene un error en su acuñación, ya que son raros y especiales.

Tal es el caso de un ejemplar de 10 pesos con la imagen de Emiliano Zapata, el cual se ha visto ofertado en plataformas de comercio electrónico en medio millón de pesos. Una cantidad un poco alta, pero que para ciertos coleccionistas podría valer la pena.

¿Cómo es el billete de 10 pesos que vale tanto?

Se sabe que este ejemplar es un billete ya considerado antiguo en México, evidentemente este ya no se encuentra en circulación, lo que lo hace más especial para algunos, es muy cierto que su diseño es uno de los más buscados, pues es un símbolo de la Revolución Mexicana, lo que para muchos es su característica más especial.

¿En dónde se vende este billete de 10 pesos?

Sin embargo, algunos sitios especializados han detallado que el valor verdadero de este tipo de ejemplar no supera los 85 pesos, por lo que han pedido que se tenga cuidado con las personas que quieren más dinero, pues solo podrían ser estafados. En este caso, el billete de 10 pesos con la imagen de Emiliano Zapata es ofertado en Mercado Libre en 500 mil pesos.

Tómalo en cuenta:

La información citada es obtenida en los sitios de subasta más importantes de México y el mundo. Recomendamos siempre verificar la veracidad de las ofertas y publicaciones en sitios que ofrecen este tipo de compensaciones y consultar cualquier duda ante las instituciones financieras oficiales.

