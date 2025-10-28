¿Murió Leticia Calderón? Circula video en redes sociales

México se vio revolucionado luego de que trascendiera un video en donde una conductora de televisión aparecía anunciando la muerte de la reconocida actriz Leticia Calderón. Las redes sociales se hicieron eco del video por lo que el revuelo se vio generalizado.

Leticia Calderón le pidió permiso a su hijo Luciano para tener novio [VIDEO] Leticia Calderón le pidió permiso a su hijo Luciano para tener novio y quedó sorprendida con su respuesta. También bromeó que todavía no está lista para que le digan suegra.

Leticia Calderón es una de las más reconocidas actrices mexicanas que se ha destacado a lo largo de su trayectoria por el talento con el que ha interpretado a distintos personajes en telenovelas. La noticia sobre su muerte impactó fuertemente en muchos de sus seguidores, pero por suerte todo fue desmentido.

¿Cómo se informó la supuesta muerte de Leticia Calderón?

Fue en la red social TikTok que días atrás comenzó a circular un video en el que aparecía una conductora de televisión dando la triste noticia sobre el fallecimiento de Leticia Calderón. “Acaba de fallecer la actriz Leticia Calderón en un terrible accidente doméstico esta mañana”, remarcaba el anuncio difundido.

Sin embargo, con el pasar de las horas y la viralización del video, fue la propia conductora la que se encargó de desmentir la situación. Todo se trató de un video que fue creado mediante el uso de Inteligencia Artificial (IA), por lo que se trataba de una deepfake.

¿Qué ha pasado con Leticia Calderón?

Tras desmentir la veracidad del video en cuestión, la conductora pidió a la sociedad tener mucho cuidado y no dejarse “llevar por todos los videos que salen en ciertas redes sociales”. Lo cierto es que la propia familia de Leticia Calderón se había visto sorprendida y preocupada.

Sin embargo, afortunadamente, se confirmó que la actriz se encuentra en buen estado de salud y sigue trabajando. Además, Leticia Calderón utilizó sus redes sociales para postear una fotografía suya junto a la frase “Estoy vivita y coleando. Excelente semana”, publicación que no tardó en sumar likes y comentarios de sus seguidores cargados de afecto.