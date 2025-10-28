Susana Zabaleta lanza mensaje a Ricardo Pérez tras ser víctima de robo

Susana Zabaleta, dio a conocer a sus seguidores que había sido víctima de un robo y extorsión mientras se encuentra de vacaciones en el exterior.

Lamentablemente no es la primera vez que la cantante es víctima de este tipo de delitos, ya que según lo que ha informado, en ocasiones anteriores también han ingresado delincuentes a su hogar, le han quitado sus pertenencias y hasta la extorsionan en la calle.

Ante esta situación es que su novio Ricardo Pérez, le mostró su apoyo por lo que ella decidió agradecerle con un amoroso mensaje.

"Estoy disfrutando de unas vacaciones, como siempre lo hago en octubre, pero hace como media hora me mandó un mensaje, alguien raro, se me hizo raro, hablé por teléfono a mi casa y extorsionaron a la muchacha que trabaja en mi casa para sacar todas las cosas valiosas(...) Noes la primera vez que me pasa, han entrado a robar a mi casa, me han robado en la calle",había dicho en las redes sociales Zabaleta.

¿Qué mensaje le envió Susana Zabaleta a Ricardo Pérez?

La cantante utilizó sus redes sociales para expresar su agradecimiento hacia Ricardo Pérez, quien fue un gran acompañamiento y apoyo luego del robo que había sufrido.

"Gracias por ayudarme a contener la furia, la impotencia de estar tan lejos. Gracias por la contención por el Amor por la aventura, por decirme que luego lo volveremos a hacer y a comprar y a ganar. Gracias, chango", escribió Susana.

Al inicio del video de Zabaleta se puede ver a Ricardo Pérez al interior de una piscina, disfrutando de un día de spa.

" ¿Dónde estamos, mi amor?", le pregunta Susana Zabaleta a Ricardo Pérez.

"En el hotel del Resplandor. Aquí se grabó ese video. Estamos solos en un hotel en las montañas porque alguien, no vamos a especificar bien, pero alguien se equivocó con los vuelos", contestó el comediante.

Sin dudas a pesar de los momentos difíciles que atraviesa la pareja, se siguen mostrando muy sólidos y enamorados.

