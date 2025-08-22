Mane de la Parra organizó un concierto falso para pedirle matrimonio a su ahora esposa

El cantante Mane de la Parra y la actriz Ligia Uriarte contrajeron matrimonio hace unos días con una enorme boda de ensueño, llena de grandes personalidades y con una ceremonia en la Catedral de Durango. Pero, antes del gran día, hubo una original entrega de anillo de compromiso que solamente un afamado cantautor hubiera podido lograr.

En sus redes sociales Mane contó cómo fue que le propuso matrimonio a su ahora esposa, y sin duda asombró a todos sus fans por la creatividad, ingenio y esfuerzo que demostró.

La romántica y única propuesta de matrimonio de Mane de la Parra

Mane de la Parra reveló que planeó absolutamente todo con detalle, sin delegar nada, aunque sí contó con la complicidad de amigos como Julián Gil y José María Torre para lograr la sorpresa perfecta. Mane confesó que estuvo muy nervioso porque deseaba que todo saliera impecable.

El plan se llevó a cabo en el hotel boutique Círculo Mexicano, en el Centro Histórico de CDMX.

La preparación incluyó desde ensayos previos hasta la decoración: pétalos de rosas blancas, letras gigantes con la frase ‘marry me’ y luces de bengala, que permanecieron ocultas desde la noche anterior.

Incluso diseñó él mismo el anillo de compromiso, con asesoría de expertos joyeros, y pidió a su amigo Óscar Vidal, desde España, un arreglo especial de la canción “Perderme Contigo”, de Bacilos, que fue interpretada en vivo por un cuarteto de cuerdas.

Para disfrazar la sorpresa, el músico Tito Quiroz lo ayudó a organizar lo que aparentaba ser un concierto íntimo, con algunos amigos de Mane que Ligia aún no conocía, haciéndose pasar por público.

Ligia, sin sospechar nada, llegó a reclamarle a Mane porque creía que era otro de sus compromisos improvisados: “Amor, tú siempre tienes un compromiso”, le dijo en tono de reproche. Lo que no sabía era que, en medio de la música y mientras bailaban, Mane detendría todo para arrodillarse y hacerle la gran pregunta.

La reacción de Ligia fue de completa sorpresa y emoción, en un momento que quedó registrado en video y que rápidamente se volvió entrañable para los seguidores del cantante.

