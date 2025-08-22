Guía paso a paso para eliminar la humedad de las paredes de tu hogar

La temporada de lluvias ha traído consigo una serie de problemas importantes entre la comunidad, misma que ha visto cómo el agua traspasa los límites de su hogar. Sí tú sufriste este problema y ahora tus paredes están llenas de humedad, entonces esta información es para ti.

Las inundaciones en distintos lugares de México han traído consigo un claro deterioro en los hogares de miles de personas, mismas que han tenido que lidiar con el olor a humedad que se impregna en sus domicilios, destacando las paredes. En ese sentido, ¿sabías que hay una forma en cómo eliminar este olor?

Así puedes eliminar la humedad de las paredes de tu hogar

Lo primero que tienes que hacer es identificar con claridad el origen de la humedad en tus paredes, pues conociendo este dato será más fácil y sencillo eliminar el olor. En este sentido, debes saber que, de acuerdo con información del portal “Hume Ingeniería”, existen tres tiempos de humedad: por condensación, capilaridad y filtración.

Las inundaciones se relacionan directamente con la humedad por filtración, la cual no es más que aquella que llega directamente del agua de lluvia. En este sentido, lo más recomendable es reconocer la primera mancha de humedad y, posteriormente, hacer un diagnóstico del problema que se está enfrentado.

Una vez hecho esto, los expertos en la materia consideran prudente arreglar la pared lastimada a través de picar la parte del tabique dañado para, posteriormente, levantarla de nuevo y dar llanos. Es preciso mencionar que este trabajo requiere técnica especializada, por lo que se recomienda asistir con un experto en la materia.

¿Qué remedios caseros se utilizan para evitar la humedad en el hogar?

Así como lo mencionado anteriormente, existen algunos remedios caseros que pueden evitar la humedad en las paredes del hogar, entre los que destacan el secar la ropa fuera del domicilio, utilizar extractores de aire y hacer uso de productos específicos para la eliminación del moho, por citar solo algunos ejemplos.