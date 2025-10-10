Esta es la playa más bonita de Baja California, según la IA

Baja California es uno de los estados de México que posee, entre otros atractivos, hermosas playas para disfrutar durante todo el año, y en especial en temporada de altas temperaturas. Elegir una playa de entre todas puede resultar difícil, pero la Inteligencia Artificial (IA) se ha encargado de compararlas y señalar cuál es la más bonita de todas.

ChatGPT es la aplicación creada por OpenAI que ha sido utilizada en esta oportunidad para analizar y comparar las playas de Baja California. Esta práctica es muy común en la actualidad ya que muchas personas eligen esta tecnología para decidir su próximo destino a visitar.

¿Cuál es la playa más bonita de Baja California?

“Determinar cuál es la playa ‘más bonita’ de Baja California es subjetivo, ya que depende de las preferencias personales (arena blanca, oleaje para surfear, tranquilidad, etc.)”, sentenció en primera instancia ChatGPT. De todos modos, esta tecnología había recibido la orden de elegir a una.

Mientras la IA afirmó que “es importante distinguir entre el estado de Baja California (al norte, con costa al Pacífico y al Mar de Cortés) y Baja California Sur (al sur, famoso por sus aguas turquesa)”, también se encargó de remarcar que las Playas de Rosarito son las más bonitas.

¿Qué distingue a Playas de Rosarito?

La IA precisó que las Playas de Rosarito “son conocidas por su ambiente animado, son ideales para quienes buscan diversión, vida nocturna y deportes acuáticos. Son playas extensas de arena grisácea y oleaje moderado a fuerte”.

Playas de Rosarito son ideales para fiestas, surf, paseos a caballo y conducir vehículos todo terreno en las dunas de Cantamar. Además, la Inteligencia Artificial precisó que estas playas de Baja California ofrecen excelentes propuestas gastronómicas, productos artesanos y diferentes atracciones para todos los gustos.