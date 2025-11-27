El Huevo Dorado de La Granja VIP preocupa a Eleazar Gómez, Sergio Mayer y “El Patrón": ¿qué podría contener?

Desde hace varias semanas, el Huevo Dorado de La Granja VIP comenzó a ser visto más como un dolor de cabeza para las celebridades que un beneficio... ¡no es la primera vez que el contenido pone en aprietos a los granjeros y este 26 de noviembre la historia podría repetirse!

¿Qué teorías suenan para el Huevo Dorado de La Granja VIP?

Mientras descansaban en la sala de La Granja VIP antes de la Gala de este Miércoles de Asamblea, Eleazar Gómez y Sergio Mayer Mori sacaron a relucir algunas teorías sobre el contenido del Huevo Dorado y muy pronto se les unió "El Patrón"... ¿habrá inmunidad, doble nominación u otra sorpresita?

"Vamos a hacer la predicción del Huevo, ¿te parece? Yo siento que hoy el ataque va de a dos, o sea de que 'mete a dos' o que 'intercambia a uno o mete a otro' ", comenzó a decir Eleazar Gómez.

Sergio Mayer Mori estuvo de acuerdo con esas ideas, pero apoyó más la idea de un intercambio en lugar de nominar a 2 personas: "Yo estoy de acuerdo que es 'mete a uno y saca a otro' ", opinó el músico.

"El Patrón", al igual que Eleazar, fue más de la idea de que habrá nominación doble. Otra posibilidad es otorgarle a alguien la inmunidad, un recurso que sólo apareció una vez y que fue de mucha ayuda... ¿pero se repetirá?

En medio de las teorías y especulaciones sobre lo que pasará esta noche, la Asamblea está a punto de celebrarse con más preguntas que respuestas entre los granjeros... ¡esto se pondrá al rojo vivo!

