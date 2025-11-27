Vadhir Derbez da todos los detalles sobre cómo está su hermana después de que explotó contra las redes sociales

La familia Derbez quedó en medio de una situación bastante particular cuando se dio a conocer que Gabriela Michel falleció. Aunque los primeros reportes no acertaron la manera en la que ella murió, la gente se abalanzó contra la familia para saber los detalles. Ante eso, Vadhir Derbez explotó contra la falta de tacto de las personas, pues los involucrados estaban llevando la noticia como mejor decidieron. Ahora, ya habló sobre cómo va todo con este desafortunado deceso.

Lo humillaron y le negaron ser padre | Programa del 26 de noviembre 2025 TV Azteca [VIDEO] Paulina no quiere que humillen a su hijo por ser ayudante de albañil y le quiten el derecho de ser padre. Susana no permitirá que su hija viva con un mediocre.

Te puede interesar - ¿Por qué Vadhir Derbez explotó en redes sociales tras la muerte de Gabriela Michel?

Te puede interesar - ¿Cómo fue la carrera artística de Gabriela Michel?

¿Qué dijo Vadhir Derbez sobre la muerte de Gabriela Michel?

El hijo de Eugenio Derbez atendió a los medios en medio de la inauguración de su segundo restaurante, el cual lleva el nombre de Flamma. Allí, los medios le preguntaron rápidamente sobre la apertura de la sede de Reforma, pero evidentemente querían conocer sobre Aislinn y todo lo acontecido con la muerte de su madre.

“Tenemos la suerte de tener una familia donde estamos al pendiente los unos de los otros y nos apoyamos al cien. Tenemos la fuerza, la contención y el amor para estar ahí entre nosotros en este tipo de situaciones. Sé que si en algún momento me pasa a mí… ellos van a estar ahí para mí”.

Además, agregó de nueva cuenta su pensamiento sobre lo que debería pasar en el mundo digital. Recalcó que aunque no haya publicaciones de apoyo, existen muchas otras cosas sucediendo alrededor. Ante eso, enfatizó el amor que tienen por su hermana y que en estos momentos ella está viviendo un vaivén de emociones.

@bereniceortiztv VADHIR DERBEZ REVELA COMO ESTA AISLINN DERBEZ TRAS PERDIDA DE SU MAMÁ SE DEFIENDE DE CRITICAS ♬ sonido original - Berenice Ortiz TV

¿Quién es la mamá de Vadhir Derbez?

Desde hace tiempo se ha hablado de la vida amorosa de Eugenio Derbez y todo lo que posteriormente causó a nivel mediático, y precisamente que su primera esposa falleciera trajo toda esa conversación de nueva cuenta. En este caso, se especifica que Vadhir es hijo de Silvana Torres Prince. Esta mujer era cantante y bailarina pero en los años recientes se indica que se dedicó a las artes plásticas.