¡Lis Vega anuncia drástico cambio de estrategia en La Granja VIP! “No voy a despilfarrar votos”

Lis Vega sorprendió a más de una persona cuando le confesó a Fabiola Campomanes y a Eleazar Gómez en la cocina de La Granja VIP que decidió hacer un cambio de último minuto en su estrategia para la Asamblea de hoy: ¡entérate de todo a continuación!

¿Qué decisión tomó Lis Vega sobre su voto en la Asamblea de La Granja VIP?

Lis Vega aceptó poco antes de la Asamblea de este miércoles que las cosas se pondrían más intensas en La Granja VIP, los votos deben pensarse con mucho cuidado y por eso decidió cambiar su estrategia de última hora aunque esto traiga nuevas dificultades.

"Yo entendí las cuentas perfecto, por eso no pienso despilfarrar votos (…) yo ya cambié mi nominación, el último que tira, tira dos veces y no pienso despilfarrar votos", le confió Lis Vega a Fabiola Campomanes.

La doble nominación -a un granjero y a un peón- así como el contenido del Huevo Dorado fueron los 2 temas que más preocuparon a Eleazar Gómez, quien especuló con la posibilidad de que La Bea suba a la placa a 2 granjeros por este beneficio que su equipo ganó.

"La Granja juega y el público juega, y diario hacemos el programa con lo que pasa adentro", consideró Lis Vega de forma enigmática... ¿será que el juego de La Granja VIP se volverá matemático en su totalidad como vaticinó Eleazar Gómez? ¡Todo podría ocurrir!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: