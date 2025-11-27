Roberto Palazuelos se defiende de polémica sobre sus negocios en Tulum; ¿cuánto cuesta una noche en su hotel?

Un ser polémico por naturaleza salió a defenderse por los rumores e informaciones transmitidas en horas recientes respecto de sus hoteles y negocios en Tulum. Esta zona del país ha estado involucrada en diversas polémicas alrededor de los altos precios que se manejan, esto por la explosión turística que tuvo en los últimos años. Sin embargo, Roberto Palazuelos dijo que todo en sus hoteles está en orden.

¿Por qué Roberto Palazuelos se defendió de las acusaciones en su contra?

El Diamante Negro es uno de los personajes de la farándula que se siente cómodo dentro de la polémica. Desde hace años ha tenido éxito en sus negocios y parte de eso se encuentra en la industria hotelera. Allí, se indicó en horas recientes, que su hotel en Tulum ofrecía alojamiento con precios exorbitantes, que excedían el promedio de la zona.

Según algunas fuentes, la habitación doble del Hotel Diamante K rondaba en 13, 860 pesos la noche. Ante eso, las críticas se hicieron caer sobre el empresario. Sin embargo, él mismo aclaró toda la información. “Sí hubo un operativo de la PROFECO en el Parque Nacional de Tulum, pero el Diamante K, la única anomalía que le encontraron fue que no tenía milímetros en los menús”.

Por ello, el hombre nacido en Acapulco agregó que su hotel lleva más de 30 años en funciones y que de hecho, es el más barato de los que están en su posesión. Ante eso, también indicó que otro problema encontrado fue que “las camaristas dejaban sobres de propinas… que ni siquiera sabíamos que eso estaba prohibido”.

¿Cuánto cuestan las habitaciones en el hotel de Roberto Palazuelos?

El hotel en mención en este artículo es el Diamante K, el cual tiene una lista de precios publicada en su sitio web.