Pocos conocen este tipo de jazmín y es de los que más hermosos se ven en un jardín pequeño
Aunque existen muchas variedades de jazmín, hay una especie poco conocida que destaca por su belleza, aroma delicado y tamaño ideal. Checa cuál es.
El jazmín es una de las plantas más apreciadas por su aroma y su delicada floración, pero no todas sus variedades son igual de conocidas. Existe una especie poco popular que destaca por su crecimiento controlado y su gran atractivo visual, lo que lo convierte en una opción ideal para jardines pequeños. Su belleza, facilidad de cuidado y presencia elegante hacen que luzca especialmente hermoso en espacios reducidos.
Se trata del jazmín enano, también conocido como Kimura o de las cuatro estaciones. De acuerdo al portal especializado Brotes Vivero, esta planta ornamental es muy valorada por su tamaño compacto y su florecimiento elegante.
Las principales características del jazmín enano
- Tamaño pequeño y crecimiento controlado, ideal para jardines pequeños, macetas y bordes.
- Hojas verdes brillantes, densas y decorativas durante todo el año.
- Flores blancas o amarillo suave, pequeñas pero muy vistosas, que aportan elegancia al jardín.
- Aroma ligero y agradable, más sutil que el de otros jazmines.
- Floración prolongada, especialmente en primavera y verano.
- Fácil mantenimiento, no requiere podas constantes.
- Buena adaptación a espacios reducidos y terrazas.
- Resistente y versátil, se adapta bien a climas templados y cálidos.
¿Qué cuidados debes tener para que te dure el jazmín enano?
Para que el jazmín enano se mantenga sano, bonito y dure muchos años, es importante seguir algunos cuidados básicos, según expertos en jardinería del portal Verdecora. Entre ellos, mencionaron:
- Luz adecuada: colócalo en un lugar con luz abundante, preferentemente sol directo suave o semisombra.
- Riego moderado: mantén el sustrato ligeramente húmedo, evitando encharcamientos que puedan pudrir las raíces.
- Buen drenaje: usa tierra suelta y macetas o suelos que drenen bien el exceso de agua.
- Poda ligera: recorta flores marchitas y ramas secas para estimular un crecimiento compacto y ordenado.
- Fertilización periódica: aplica abono para plantas con flor durante primavera y verano.
- Protección contra el frío: si está en maceta, resguárdalo de heladas intensas.
- Control de plagas: revisa hojas y tallos para evitar pulgones o cochinillas.
- Ventilación adecuada: evita espacios demasiado cerrados o húmedos.
Con estos cuidados, de acuerdo a los especialistas, tu planta lucirá verde, florecida y llena de vida durante mucho tiempo, incluso en espacios pequeños.