Pocos conocen este tipo de jazmín y es de los que más hermosos se ven en un jardín pequeño

El jazmín es una de las plantas más apreciadas por su aroma y su delicada floración, pero no todas sus variedades son igual de conocidas. Existe una especie poco popular que destaca por su crecimiento controlado y su gran atractivo visual, lo que lo convierte en una opción ideal para jardines pequeños. Su belleza, facilidad de cuidado y presencia elegante hacen que luzca especialmente hermoso en espacios reducidos.

Se trata del jazmín enano, también conocido como Kimura o de las cuatro estaciones. De acuerdo al portal especializado Brotes Vivero, esta planta ornamental es muy valorada por su tamaño compacto y su florecimiento elegante.

Las principales características del jazmín enano

Tamaño pequeño y crecimiento controlado, ideal para jardines pequeños, macetas y bordes.

ideal para jardines pequeños, macetas y bordes. Hojas verdes brillantes, densas y decorativas durante todo el año.

durante todo el año. Flores blancas o amarillo suave , pequeñas pero muy vistosas, que aportan elegancia al jardín.

, pequeñas pero muy vistosas, que aportan elegancia al jardín. Aroma ligero y agradable , más sutil que el de otros jazmines.

, más sutil que el de otros jazmines. Floración prolongada, especialmente en primavera y verano.

especialmente en primavera y verano. Fácil mantenimiento, no requiere podas constantes.

no requiere podas constantes. Buena adaptación a espacios reducidos y terrazas.

a espacios reducidos y terrazas. Resistente y versátil, se adapta bien a climas templados y cálidos.

Esta planta es una excelente opción para embellecer tu hogar|Canva

¿Qué cuidados debes tener para que te dure el jazmín enano?

Para que el jazmín enano se mantenga sano, bonito y dure muchos años, es importante seguir algunos cuidados básicos, según expertos en jardinería del portal Verdecora. Entre ellos, mencionaron:



Luz adecuada : colócalo en un lugar con luz abundante , preferentemente sol directo suave o semisombra.

: colócalo en un lugar con , preferentemente sol directo suave o semisombra. Riego moderado : mantén el sustrato ligeramente húmedo, evitando encharcamientos que puedan pudrir las raíces.

: mantén el sustrato ligeramente húmedo, evitando encharcamientos que puedan pudrir las raíces. Buen drenaje : usa tierra suelta y macetas o suelos que drenen bien el exceso de agua.

: usa tierra suelta y macetas o suelos que drenen bien el exceso de agua. Poda ligera : recorta flores marchitas y ramas secas para estimular un crecimiento compacto y ordenado.

: recorta flores marchitas y ramas secas para estimular un crecimiento compacto y ordenado. Fertilización periódica : aplica abono para plantas con flor durante primavera y verano.

: aplica abono para plantas con flor durante primavera y verano. Protección contra el frío : si está en maceta, resguárdalo de heladas intensas.

: si está en maceta, resguárdalo de heladas intensas. Control de plagas : revisa hojas y tallos para evitar pulgones o cochinillas.

: revisa hojas y tallos para evitar pulgones o cochinillas. Ventilación adecuada: evita espacios demasiado cerrados o húmedos.

Con estos cuidados, de acuerdo a los especialistas, tu planta lucirá verde, florecida y llena de vida durante mucho tiempo, incluso en espacios pequeños.