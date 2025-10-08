Emiliano Aguilar sorprendió al revelar fotos de su hija; dicen que es idéntica Ángela Aguilar

El hijo mayor de Pepe Aguilar está muy activo en redes sociales y sorprendió ahora con una publicación donde dejó ver completamente a una de sus hijas, la cual sería la mayor. Y como era de esperarse, dicha situación trajo consigo diversas reacciones, pues dicen que la niña se parece mucho a su tía no tan querida. Por ello, estas fotos están generando bastante eco en el perfil de Emiliano Aguilar.

Tras la polémica de Emiliano Aguilar y Christian Nodal, Pepe Aguilar sorprendió a sus seguidores con una transmisión en vivo TV Azteca [VIDEO] Mientras los seguidores de Pepe Aguilar esperaban una postura sobre la polémica con Emiliano Aguilar y Christian Nodal, el cantante de regional mexicano sorprendió con un ‘inocente’ video.

¿Por qué Emiliano Aguilar compartió fotos de su hija?

Esto podría observarse como una acción completamente normal, sin embargo el rapero mexicano ha sido muy cuidadoso en mostrar su vida privada, incluyendo imágenes de sus dos hijas. Dicha situación le trajo un amargo momento hace unos días, pues Pepe Aguilar declaró que tenía dos hijas ya, lo cual Emiliano no había dicho de manera pública.

Ante eso, algunos de los comentarios indican que esta serie de fotos y videos puede ser una contestación al momento viral que se concretó con Pepe Aguilar conviviendo con una de sus nietas. Y es que el mayor de los hijos del charro también incluyó a su mamá en estas fotos, indicando que están juntos, unidos y protegidos.

¿Qué dijeron las redes sobre la hija de Emiliano Aguilar?

Justamente en dicha publicación de Instagram se ve en una foto a la niña junto con su abuela, Carmen Treviño. Mientras que en la otra, Ángela (nombre de la hija mayor de Emiliano) monta sobre un caballo. Lo cual concretó múltiples comentarios, pues los internautas dicen que justamente se parece a la tía.

Sin embargo, mientras que algunos buscan parecidos con el resto de la familia Aguilar, lo que sigue en velo es los nombres y edades exactos de las dos niñas del rapero. La primera se llama Ángela y la más pequeña respondería al nombre de Aís. Sin embargo siguen muchas dudas alrededor del tema y Emiliano no ha salido a declarar nada de manera oficial.