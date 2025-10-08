Exatlón México: El Mono Osuna no se arrepiente de nada tras burlarse de Ernesto Cázares

Como siempre ocurre con el mejor reality deportivo de México, Exatlón no decepcionó y dejó grandes anécdotas en su primera semana. Por ello, no faltó su alto grado de polémica, el cual tuvo un altercado directo entre líderes de los equipos. El Mono Osuna se burló de Ernesto Cázares y esto trajo consigo múltiples reacciones. Sin embargo el ex futbolista no se arrepiente de nada y sigue calentando las cosas para las actividades de los siguientes días.

¿Qué pasó entre el Mono Osuna y Ernesto Cázares en Exatlón?

El ex futbolista y el ganador de la primera edición de Exatlón México se enfrentaron en duelo directo. Allí ocurrió que Osuna había prácticamente terminado el circuito y se recostó - en modo de burla - sobre el piso para pretender estar cómodo ante el atraso del capitán del equipo azul. Eso provocó que Cázares se frustrara y tirara la pruebas por unos segundos.

Sin embargo, el equipo le dijo que terminara la prueba (en ese momento se veía perdida) y terminó ganando el punto. Ante eso, tanto Ernesto como el resto del equipo azul contestaron la burla tirándose todos en conjunto tras ganar la prueba y la ventaja parcial de ese día de competiciones.

¡Choque de campeones! Ernesto y Mono encendieron la pista y en el calor de la competencia algo inesperado sucedió...🤯



Exatlón México EN VIVO AHORA https://t.co/2DzbKfVCjR pic.twitter.com/BjZuRDsPvv — Exatlón México (@ExatlonMx) October 4, 2025

¿El Mono Osuna pidió perdón a Ernesto Cázares?

No, el ex profesional de futbol indicó que solo su equipo merecía el perdón, pues ese día puso en riesgo el bienestar de la escuadra roja. Sin embargo, no le interesa incomodar a los demás con sus actitudes, que fueron severamente criticadas en redes sociales.

“Ayer le pedí una disculpa a mis compañeros, la verdad puse en riesgo a los chicos del Draft. Es algo que como líder y leyenda del equipo rojo no me lo puedo permitir, no lo debo de hacer… Fue un poquito egoísta de mi parte, puse en primer plano el show y no al equipo. Debió haber sido al revés. Esa es la principal reflexión… Lo otro es que es parte de mi personalidad, de mi esencia, así me gusta jugar a mí. No me arrepiento. Sólo me arrepiento por poner en riesgo al equipo”.