Es hallado sin vida un boxeador en CDMX; lo encontraron igual que su padre hace 16 años

Este caso está ganando una viralidad tremenda y no solo en el mundo del deporte, pues en distintas redes sociales se está reproduciendo la nota de la pérdida de un joven boxeador de 17 años. Los primeros reportes indican que encontraron el cuerpo, del mismo modo que ocurrió con su papá hace 16 años. Esta es la trágica historia de los pugilistas Arturo Gatti… padre e hijo.

BOX MEXICANO [VIDEO] “En el triunfo de Andy Ruiz todos ganan, desde los promotores hasta el derrotado Anthony Joshua”.

Te puede interesar - Esta maestra obligó a su alumno a exponer pese a la muerte de su abuelo.

Te puede interesar - Esta joven falleció tras hacerse una operación de senos.

¿Qué le pasó a este boxeador de 17 años?

El eco de la noticia ya está trayendo a la rumorología distintos debates alrededor de un caso que resulta escalofriante. Y es que un prospecto del boxeo mexicano falleció el martes 7 de octubre en su departamento de la Ciudad de México. Según los primeros reportes, lo habrían encontrado colgado, lo cual trajo una reacción terrible en el entorno que conoce la historia familiar.

Y es que la coincidencia con la manera en que murió su padre es terrorífica. Pues en el 2009, en un hotel de Brasil, Arturo Gatti padre fue encontrado colgado en su habitación. Aunque en ese momento la autoridad dio esta versión como la oficial, muchos dudaron sobre la veracidad del caso. Pero que ambos se hayan quitado la vida de la misma forma (a falta de oficializar la investigación con el hijo), da escalofríos.

¿Quién era Arturo Gatti Jr, boxeador fallecido el pasado martes?

Según los reportes de personas allegadas a él, la familia y el entorno boxísitco, era un joven que desde muy temprana edad se preparó para incursionar en el boxeo, tal como su padre lo hizo. Incluso ya estaba en preparación para hacerse de un lugar si en Los Ángeles 2028 abrían un espacio para esta disciplina.

Lamentablemente, este proceso se vio truncado por la tragedia, pues los diversos comentarios hablaban de un real prospecto del boxeo mexicano. El plan era buscar plaza olímpica y luego volverse profesional, siguiendo los pasos de su padre.