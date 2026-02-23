NO es bueno decir “por favor” y “gracias” siempre; estas son las desventajas según la psicología

Seguramente has notado cómo existen muchas personas que, ante cualquier posibilidad, dicen “por favor” y “gracias”. Este gesto puede traer consigo connotaciones de respeto y cariño; sin embargo, la psicología ha concedido más detalles que, probablemente, generen desventajas en este tipo de seres.

En un contexto social mexicano que se marca a través del cariño y la calidez, la realidad es que la prisa se ha adueñado de las personas mediante las actividades diarias que tienen que realizar, lo cual hace que este tipo de gestos se vuelvan cada vez más comunes. Ahora bien, ¿qué significa decir “por favor” y “gracias” constantemente, según la psicología?

¿Cuál es el significado de decir “por favor” y “gracias”, según la psicología?

Decir estas frases podría considerarse como un gesto de educación y respeto hacia las demás personas, y aunque este hecho es válido y en esencia real, la realidad es que existen otras razones detrás por las cuales algunas personas dicen constantemente estas frases, mismas que no son completamente positivas para la psicología.

Te puede interesar: ¿Qué significa que una persona sea impuntual?

Y es que, de acuerdo con expertos en psicología, la educación no solo es una norma social aprendida, sino que también refleja valores, habilidades emocionales y, a su vez, formas de entender la vida y la importancia del otro, lo cual es un acto reflejo de cómo se presentan ante la sociedad y el día a día en comunidad.

Sin embargo, otro aspecto a tener en cuenta según los expertos es que, desde su perspectiva, este tipo de personas no solo muestran amabilidad, sino que también buscan una necesidad de aprobación social, por lo que muchas veces se desea gustar hacia los demás para evitar el conflicto y, a su vez, no sentirse dañados o rechazados.

¿Cuál es la importancia de poner límites en el día a día?

La Universidad Complutense de Madrid señala que las personas educadas tienen la facilidad de poner límites a través de la expresión de desacuerdos mediante la defensa de sus necesidades sin tener que recurrir a la agresividad, lo cual permite que sean más valoradas en la sociedad en México y el resto del mundo.