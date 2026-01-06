Esta es la razón por la que algunos celebran la Navidad el 6 de enero

Este 6 de enero se ha hecho bastante eco en las redes sociales que en Rusia algunos están celebrando la Navidad. Eso queda bastante atípico con lo que la mayoría practica, pero esta es la razón por la que estas personas festejan esta emblemática fiesta el 6 de enero, que también es conocida como el Día de Reyes.

César Bono sufre APARATOSO accidente en su hogar: se rompió las costillas

¿Por qué algunos celebran la Navidad el 6 de enero?

La Navidad es un evento que prácticamente en todo el mundo se celebra, pero el cual tiene muchas cosas que se pueden cuestionar, sobre todo desde el aspecto religioso. Y justamente el origen de que estas festividades relacionadas con el nacimiento de Jesús se practiquen el 25 de noviembre vino por un cambio de la iglesia católica… aunque también por los calendarios.

Trascendió que en Rusia incluso el presidente de dicha nación estaba en medio de un servicio religioso, y es que cuando el mundo se regía por el calendario Juliano, el 6 de enero era el día de la celebración. Pero desde que se adoptó el calendario gregoriano en el siglo XVI, el 25 es el día electo, esto por una diferencia de 14 días entre calendarios.

Y específicamente en lo que ocurría cinco siglos d.C. muchos de los denominados pueblos paganos celebraban al Sol Invicto el 25 de diciembre, por lo que la iglesia católica mezcló fechas y conceptos para que los evangelizados no tuvieran mayores complicaciones en adaptarse en cuanto a la fecha de sus festividades. Aunque, el giro de la celebración sí cambió.

¿Quiénes celebran la Navidad el 6 de enero?

Justamente el caso de Vladimir Putin causó algunos comentarios alrededor en redes sociales en este inicio de 2026, pero él estaba en un servicio religioso de la iglesia católica ortodoxa, que precisamente se rige por el antiguo calendario Juliano. En este caso, países como Armenia, también se rigen bajo el calendario ya mencionado y así celebran lo que se denomina como la Antigua Navidad. En este país no quisieron tomar lo propuesto por el papa Gregorio XIII en aquel cambió que fue trascendental en cuanto al orden de los días que rigen hasta la actualidad.