¿Por qué no debes cortarte las uñas los domingos? Esto dice la leyenda

Hay creencias populares que, aunque parezcan sacadas de una película de terror, han sobrevivido generación tras generación. Una de ellas dice que no tienes que cortarte las uñas los domingos, y no, no tiene nada que ver con la flojera.

Según algunas leyendas del norte de España, hacerlo ese día abría la puerta a todo tipo de desgracias, desde atraer al diablo hasta quedar maldito por las brujas. Y aunque hoy suene exagerado, hay quienes aún lo evitan “por si acaso”.

¿Por qué no se cortan las uñas los domingos?

En pueblos del País Vasco y Navarra, se contaba que las uñas cortadas en domingo eran recogidas por el mismísimo diablo, que las usaba para hacer hostias falsas y acusar a los humanos ante Dios.

En otros lados, decían que los pedazos de uñas se convertían en vasijas, ruedas de carro o incluso calzadas hacia el infierno (nada sutil, la verdad).

También estaban quienes aseguraban que si una uña caía en el puchero, quien la comiera terminaría loco. Básicamente, las uñas eran vistas casi como amuletos... o maldiciones en miniatura.

Y no solo el domingo era “peligroso”. En algunos lugares se recomendaba no cortarlas los viernes ni los miércoles. En cambio, hacerlo en lunes, especialmente en luna menguante, se consideraba buena idea para evitar dolores de muelas o fortalecer los dientes.

Súmale que a los bebés no se les cortaban las uñas con tijeras, sino con los dientes —sí, con los dientes— para que no les pasara “algo malo”.

Hablando claro, no hay ninguna base médica que diga que cortarse las uñas en domingo cause algo malo. De hecho, el portal de salud HOPE explica que las uñas están hechas de células muertas, y el día en que se corten no cambia absolutamente nada.

Lo importante es hacerlo con cuidado, mantenerlas limpias y evitar lastimarse la piel. Ahora bien, como dice el mismo especialista, muchas de estas supersticiones tenían una función más práctica: establecer rutinas.

Evitar ciertas tareas en domingo, por ejemplo, era una forma de respetar el día de descanso. Al final, no todo era magia negra, también había algo de organización comunitaria.

¿Qué días sí son buenos para cortarse las uñas?

Según la tradición, los lunes eran buena opción, y si había luna menguante, mejor. Hay lugares donde todavía se cree que hacerlo en esos días fortalece las uñas o evita problemas en los dientes.

Y aunque no sea cierto, hay que admitir que es bonito pensar que hasta las tareas más simples, como cortarse las uñas, pueden estar envueltas en historias.

Porque sí, cortarse las uñas en domingo no tiene consecuencias reales, pero estas leyendas son una muestra de cómo la imaginación popular ha dado forma a nuestras costumbres… y de paso nos ha dejado más de una anécdota para contar.