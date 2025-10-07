La razón por la que no debes regalar gatos en octubre

El mes de octubre está cargado de mucho choque de ideas y combinación de culturas del que México no se ha exentado. A pesar de que las tradiciones de Halloween provienen sobre todo de una alteración cultural estadounidense, se practican los asuntos más inocentes pero también los más oscuros dentro del mundo incluso de la brujería. Por ello la recomendación es cuidar muchos a tus gatos en esta fecha… y más si son negros.

¿Los gatos negros atraen la mala suerte? Conoce datos sobre los gatos [VIDEO] ¿Qué tanto conoces de los gatos? Alejandra Carvajal nos presentó datos muy importantes y nos cuenta si es verdad que los gatos negros atraen la mala suerte.

¿Por qué no es recomendable regalar o dar en adopción a tus gatos?

Las tradiciones del Halloween hoy se conocen sobre todo por las fiestas de disfraces y las tradiciones de ir con los niños a pedir dulces, sin embargo detrás existen historias mucho más profundas y realmente oscuras. Por ello, el que los gatos sean cuidados en extremo en esos días tiene una razón de ser. Y es que en algunos sectores de la población que practican ciertas religiones o creencias, estos animalitos son sacrificados en esos días.

Parte de las supersticiones que trascienden todo tipo de pensamiento se indica que tanto los gatos negros como los blancos son de mala suerte. Sin embargo, no es un pensamiento que pueda sustentarse de diversas maneras. Ante eso, se hace un llamado enorme a cuidar de tus michis para evitar cualquier final desagradable.

¿Qué recomendaciones se hacen para cuidar de los gatos en octubre?

Evita la propagación de mensajes de adopción con estos animalitos involucrados.

No dar en adopción - Algunos centros de adopción evitan regalar gatitos desde septiembre y hasta noviembre.

Mantener a tus gatos dentro de casa - En estas fechas es requerido ser extremadamente severos en la permisividad de salir a tus michis.

Supervisión constante - Dado que no siempre se puede contener en casa a tus queridos gatitos, trata de estar completamente consciente del sitio donde se encuentren.

Sin más, esto es lo que ocurre detrás de esta festividad con demasiados matices que involucran un ámbito cultural, social e ideológico. Pero donde es mejor prevenir cualquier incidente y así cuidar de tus gatos y del resto.