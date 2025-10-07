Exatlón México: ¿Qué pasó con Mono Osuna y Ernesto Cázares? Esto reveló Álex Sotelo sobre la polémica broma

La rivalidad en Exatlón México a veces cruza líneas delicadas, y la tensión entre el Equipo Rojo y el Equipo Azul escaló recientemente por una broma que causó controversia. El campeón “Mono” Osuna protagonizó un momento polémico al burlarse abiertamente de Ernesto Cázares durante un circuito crucial. La acción desató una ola de críticas de exatletas, y ahora, Álex Sotelo, uno de los competidores recientes cercanos al “Niño Maravilla”, reveló cómo vivió el Equipo Azul ese tenso momento y qué consecuencias tuvo para la convivencia.

¿Qué hizo Mono Osuna?

Durante un duelo por la supervivencia, “Mono” Osuna decidió recostarse en las piedras mientras Ernesto Cázares aún buscaba sus proyectiles para continuar el circuito. Osuna todavía no terminaba el circuito, pero en lugar de acabarlo rápidamente, hizo esa pausa en actitud relajada como para indicar que vencer a su rival era demasiado fácil. La acción fue interpretada como una burla hacia el “Niño Maravilla” y desató una oleada de reacciones.

Mientras algunos seguidores lo consideraron parte de la rivalidad deportiva, otros lo vieron como una falta de respeto hacia uno de los campeones más queridos del reality. Entre los exatletas que se pronunciaron estuvieron Mau Wow, Nataly Gutiérrez, Irving Villatoro y Javi Márquez, quienes coincidieron en que la competencia no debería sobrepasar los límites del respeto. La crítica no se limitó a los exatletas, pues la burla encendió las redes sociales con comentarios sobre la actitud del campeón.

¿Qué dijo Álex Sotelo sobre lo ocurrido?

En medio de la controversia, Álex Sotelo, integrante del Equipo Azul que recién salió del programa, compartió su punto de vista en una entrevista reciente. Compartió que, más allá de lo ocurrido en el circuito, lo que más le impactó fue que minutos antes Ernesto Cázares había dicho que correría pensando en su hijo, Luciano. Esa carga emocional hizo que la acción de “Mono” Osuna resultara aún más incómoda para sus compañeros.

Explicó que al principio, la situación los desconcertó a todos, pues la burla fue considerada un acto “extremo”. Sotelo confesó que, al ver a Ernesto Cázares salir del circuito, la preocupación se apoderó del equipo.

No obstante, la dinámica tuvo un giro inesperado, pues Ernesto regresó al circuito y terminó ganando el punto. La victoria generó una explosión de emoción en el Equipo Azul, que se acostó en la lona para imitar la pose de Mono Osuna y regresarle la burla, un momento que Sotelo describió como una “humillación” para el campeón. Tras el incidente, se infiere que los capitanes del Equipo Azul tuvieron que intervenir para evitar que la situación se repitiera.

Álex explicó que, aunque entiende la competitividad que se vive en la arena, considera que hay momentos que deben manejarse con mayor empatía, pues lo que ocurrió dejó a todo el Equipo Azul desconcertado.