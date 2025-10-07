Portal energético 10/10: cómo aprovechar la energía este 10 de octubre y atraer la abundancia con solo 3 elementos

El próximo viernes 10 de octubre se perfecciona el portal energético 10/10. Este momento es poderosamente significativo en el mundo espiritual, ya que activa la atracción de la abundancia y la prosperidad. Por este motivo, el evento es considerado como mágico por los numerólogos y astrólogos.

Durante la jornada de este día especial, muchas personas aprovechan para llevar a cabo rituales de atracción de abundancia. En ese sentido, existe un ritual con vela amarilla para abrir caminos, especialmente en temas de dinero, salud y crecimiento en general. Así es como se puede canalizar mejor la poderosa energía del día.

Ritual con vela amarilla para hacer durante el portal 10/10

La vela amarilla es un símbolo de luz, éxito y abundancia. Encenderla durante el portal energético 10/10 puede ayudar a potenciar las intenciones vinculadas con el dinero, los negocios y los proyectos que buscan crecer. Estos son los otros elementos que se necesitan para llevar a cabo el ritual:

1 platito de cerámica

1 moneda

Lápiz y papel

¿Cómo hacer el ritual de abundancia durante el portal energético 10/10?

Elegir un sitio tranquilo y limpio. Escribir en el papel el deseo de abundancia que se quiera lograr. Colocar la moneda y el papel escrito junto a la vela amarilla en el platito ignífugo. Encender la vela con cuidado y visualizar la abundancia en diversas formas. Agradecer en voz baja por la prosperidad que está por venir y dejar que la vela se consuma por completo. Guardar la moneda en la billetera como amuleto impregnado de la energía del ritual.

¿Qué significa el portal energético 10/10?

El 10 de octubre es una fecha que se traduce en una oportunidad para recibir nuevas oportunidades de crecimiento. El portal 10/10 traza un puente entre la energía cósmica y la Tierra. Según los astrólogos y numerólogos, este portal puede transformar las circunstancias a largo plazo.

El evento trae consigo una energía transformadora. Según la numerología, el 10 simboliza el cierre de un ciclo, pero también la apertura de otro. Mientras el 1 señala el liderazgo y el inicio de algo nuevo, el 0 habla de la totalidad y la trascendencia. Algunos especialistas sostienen que las barreras entre lo material y lo espiritual se vuelven más permeables durante este portal energético. Esto facilita la intuición, la conexión interior y la recepción de señales o sincronicidades.