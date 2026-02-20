Esto dice la psicología de las personas que no te miran a los ojos mientras te hablan

Seguramente has notado cómo, en más de una ocasión, distintas personas hablan contigo sin mirarte a los ojos cuando lo hacen. Incluso, podrías ser tú uno de estos seres que comete esta situación ya sea consciente o inconscientemente. Ante este hecho, la psicología ha revelado detalles detrás de esta interesante situación.

Hablar sin mirar a los ojos a una persona forma parte de la comunicación no verbal que se ha vuelto muy importante entre las nuevas generaciones, pues abarca una estructura que puede significar muchas más cosas de las que se ven a simple vista. Ante esto, ¿qué piensan los expertos en psicología de estas personas?

¿Por qué una persona no te mira a los ojos cuando te habla, según la psicología?

Según detalla el portal La Nación, el alejamiento de la mirada durante un diálogo entre dos y más personas puede representar distintas explicaciones, aunque hay que dejar en claro que muchos expertos descartan la deshonestidad como la principal razón detrás de este hecho en función a lo que se piensa erróneamente.

Una de las razones deriva del deseo del cerebro por gestionar detalladamente la información que recibe o, bien, emite en cuestión de segundos; es decir, la forma en cómo una persona suele presentar una saturación de datos que, de cierta forma, lo obliga a interrumpir durante un corto periodo de tiempo el vínculo con la otra persona al momento de mirarlo a los ojos.

En otras palabras, la psicología explica que, en muchas ocasiones, que una persona no te vea a los ojos cuando habla contigo es un mecanismo de regulación interna que sirve para evitar la vulnerabilidad de la exposición con la otra persona, esto considerando que ver fijamente a otra persona, en esencia, requiere un gasto de energía mental.

La timidez, ¿una razón por la que una persona no te ve a los ojos al hablar?

Expertos en esta ciencia explican que tanto la timidez como la ansiedad social forman parte de los factores más regulares por los que una persona no te ve a los ojos al momento de hablar contigo, pues resultan estados anímicos que suelen dificultar la conexión visual entre dos o más personas.